കോഴിക്കോട്: വയനാട്ടിലെ പരമ്പരാഗത നെൽവിത്തുകളുടെ സംരക്ഷകനായ ചെറുവയൽ രാമൻ(74) അന്തരിച്ചു. 2023ൽ രാജ്യം പത്മശ്രീ നൽകി അദ്ദേഹത്തെ ആദരിച്ചിരുന്നു. വാർധക്യസഹജമായ അസുഖങ്ങളെ തുടർന്ന് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു അന്ത്യം.
കേരളത്തിന്റെ കാർഷിക പൈതൃകം സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധേയമായ സംഭാവനകൾ നൽകിയ വ്യക്തിയായിരുന്നു വയനാട്ടിലെ ചെറുവയൽ രാമൻ. പരമ്പരാഗത നെൽവിത്തുകളുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി ജീവിതം സമർപ്പിച്ച അദ്ദേഹം, ആധുനിക കൃഷിരീതികൾക്കിടയിൽ അന്യംനിന്നുപോകാൻ സാധ്യതയുള്ള നാടൻ നെല്ലിനങ്ങളെ വരുംതലമുറകൾക്കായി കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായി.
വയനാട്ടിലെ മാനന്തവാടി മേഖലയിലെ കമ്മന സ്വദേശിയായ അദ്ദേഹം, കൃഷിയെ വെറുമൊരു ഉപജീവനമാർഗമായി മാത്രമല്ല, പാരമ്പര്യവും പ്രകൃതിയും സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ദൗത്യമായും കണ്ടു. തലമുറകളിലൂടെ കൈമാറിവന്ന നെൽവിത്തുകൾ ശേഖരിക്കുകയും അവ കൃഷി ചെയ്ത് സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ അദ്ദേഹം പ്രത്യേക താൽപര്യം പുലർത്തി.
1952 ജൂൺ 6-ന് വയനാട്ടിലെ മാനന്തവാടിയിൽ ജനിച്ച ചെറുവയൽ രാമൻ കുറിച്യ ആദിവാസി സമൂഹത്തിൽപ്പെട്ട കർഷകനാണ്. പത്താം വയസ്സിൽ തന്നെ കൃഷിയിലേക്ക് കടന്ന അദ്ദേഹം, പരമ്പരാഗത കൃഷിരീതികളോടും നാടൻ വിത്തുകളോടും ആഴത്തിലുള്ള താൽപര്യം പുലർത്തി. വയനാട്ടിലെ പാടങ്ങളിൽ തലമുറകളായി കൃഷി ചെയ്തുവന്നിരുന്ന നെല്ലിനങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയും ഓരോ കൃഷിക്കാലത്തും അവ കൃഷി ചെയ്ത് വിത്തുകൾ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാന പ്രവർത്തനം. വിവിധ റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം, 55-ലധികം പരമ്പരാഗത നെൽവിത്തിനങ്ങൾ അദ്ദേഹം സംരക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.