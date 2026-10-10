ലഖ്നൗ: എങ്കിൽ അയോധ്യയിൽ നിന്ന് മത്സരിക്കാൻ തയാറുണ്ടോ? ഞാനും മത്സരിക്കാം, നമുക്ക് ഭാഗ്യം പരിശോധിക്കാം, എന്ന മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥിന്റെ ചോദ്യത്തിനു മുന്നിൽ വിളറിയും വെറുങ്ങലിച്ചും നിൽക്കുകയാണ് സമാജ്വാദി പാർട്ടി നേതാവ് അഖിലേഷ് യാദവ്. എങ്കിലും വെല്ലുവിളിക്ക് അഖിലേഷ് യാദവ് മറുപടി നൽകിയത് ഇങ്ങനെയാണ്: ഈ ചങ്കൂറ്റം തൂത്തെറിയും അഖിലേഷ് പറഞ്ഞു. രാമക്ഷേത്രനഗരത്തിലെ വ്യാജാരോപണങ്ങൾ എന്ന് ഇതിനകം തെളിഞ്ഞ ക്രമക്കേട് ആരോപണങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച എസ്പി അധ്യക്ഷൻ, തെരഞ്ഞെടുപ്പു സംബന്ധിച്ച ബിജെപിയുടെ ആഭ്യന്തര സർവേകളുടെ വിശ്വാസ്യത ചോദ്യം ചെയ്തു.
അയോധ്യയിൽ നിന്ന് മത്സരിക്കാൻ തന്നെ വെല്ലുവിളിച്ച യാദവിന്റെ പരാമർശങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായി ബൽറാംപൂരിലെ പൊതുയോഗത്തിൽ സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് ആദിത്യനാഥ് ഈ വെല്ലുവിളി നടത്തിയത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തിനപ്പുറം വികസനത്തിനും ഉത്തർപ്രദേശിന്റെ സ്വത്വം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുമാണ് താൻ ക്ഷേത്രനഗരം സന്ദർശിച്ചതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
‘അഖിലേഷ് ജി, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വെല്ലുവിളി നൽകുന്നു. നിങ്ങൾ ശ്രീ അയോധ്യ ധാമിൽ നിന്ന് നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കൂ, ഞാനും സമർപ്പിക്കാം. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭാഗ്യം ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ചുനോക്കാം,’ ആദിത്യനാഥ് പറഞ്ഞു. അയോധ്യ മതപരമായ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരിടമാണെന്നും അതിനെ രാഷ്ട്രീയ പോർക്കളമാക്കി മാറ്റരുതെന്നും അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.
‘ഞങ്ങൾ അയോധ്യയിലേക്ക് പോകുന്നത് രാഷ്ട്രീയത്തിനല്ല, വികസനത്തിനാണ്. അയോധ്യ ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പുണ്യഭൂമിയാണ്, അല്ലാതെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാനുള്ള സ്ഥലമല്ല,’ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
നഗരത്തിന്റെ ഭൂതകാലവും വർത്തമാനകാലവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ ആദിത്യനാഥ്, നഗരം പുതിയൊരു മാതൃക സൃഷ്ടിച്ചുവെന്നും അവകാശപ്പെട്ടു. വികസനത്തിലും ഉത്തർപ്രദേശിന്റെ സവിശേഷമായ സ്വത്വം കളങ്കപ്പെടാതിരിക്കുറപ്പുവരുത്തുന്നതിലുമാണ് തന്റെ സർക്കാർ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഈ വെല്ലുവിളിയോട് പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ട് യാദവ് ഇങ്ങനെ കുറിച്ചു: ‘ഒരു കാറ്റുവീശും, അപ്പോൾ എല്ലാ അഹങ്കാരവും ഒലിച്ചുപോകും.’
തുടർന്ന്, അയോധ്യയിലെ വഴിപാട്, സംഭാവന, ദാനം എന്നിവ മോഷ്ടിച്ചുവെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചവരെ ലക്ഷ്യമിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു: കുറ്റാരോപിതർക്ക് ക്ലീൻ ചിറ്റ് നൽകിയവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ തെറ്റായ നടപടികളിൽ പങ്കാളികളാണെന്ന് യാദവ് ആരോപിച്ചു. വോട്ടർമാർ അവരുടെ അഹങ്കാരം തകർക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു: ‘സത്യം ഇനിയും പുറത്തുവരാനിരിക്കുന്നതേയുള്ളൂ, എന്നാൽ ഇത്തവണ ജനങ്ങൾ ആ അഹങ്കാരത്തെയെല്ലാം തകർത്തെറിയും. ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നിങ്ങൾ മറന്നുപോയോ?’
രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടത്തിൽ നിർണ്ണായകമായ മാറ്റം കൊണ്ടുവരുന്നത് സ്ത്രീകളായിരിക്കുമെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അയോധ്യയിലെ സ്ത്രീകളുടെ അനുഭവങ്ങളും എസ്പി അധ്യക്ഷൻ പരാമർശിച്ചു.