കൊൽക്കത്ത: പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് വോട്ടെണ്ണലിൽ നന്ദിഗ്രാമിലും മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷ മണ്ഡലമായ റെജിനഗറിലും ബിജെപിക്ക് വൻ മുന്നേറ്റമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ. പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾക്കിടയിലെ ഭിന്നതകൾക്കിടെ പുറത്തുവന്ന ഫലസൂചനകൾ സംസ്ഥാനത്തെ രാഷ്ട്രീയ സമവാക്യങ്ങളിൽ നിർണായക ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്.
തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം, നന്ദിഗ്രാമിൽ 13 റൗണ്ട് വോട്ടെണ്ണൽ പൂർത്തിയായപ്പോൾ ബിജെപി സ്ഥാനാർഥി ഹസിറാണി രഥ്, കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥി മിലാൻ പ്രധാനേക്കാൾ 1,05,869 വോട്ടുകൾക്ക് മുന്നിലായിരുന്നു. ഹസിറാണി രഥിന് 1,43,656 വോട്ടുകൾ ലഭിച്ചപ്പോൾ പ്രധാനിന് 37,787 വോട്ടുകളാണ് ലഭിച്ചത്.
കൊല്ലപ്പെട്ട സുവേന്ദു അധികാരിയുടെ പേഴ്സണൽ അസിസ്റ്റന്റായിരുന്ന ചന്ദ്രനാഥ് രഥിന്റെ അമ്മയാണ് ഹസിറാണി രഥ്. പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധേയമായ മണ്ഡലമായ നന്ദിഗ്രാമിലെ ഈ മുന്നേറ്റം ബിജെപിക്ക് രാഷ്ട്രീയമായി നിർണായകമാണ്.
മുസ്ലിം വോട്ടർമാർ ഭൂരിപക്ഷമുള്ള മുർഷിദാബാദ് ജില്ലയിലെ റെജിനഗറിലും ബിജെപി സ്ഥാനാർഥി ലീഡ് നേടി. ഏഴ് റൗണ്ട് വോട്ടെണ്ണൽ പൂർത്തിയായപ്പോൾ ബിജെപി സ്ഥാനാർഥി ശങ്കർ റാവു സർക്കാർ, ആം ജനത ഉന്നയൻ പാർട്ടി (AJUP) സ്ഥാനാർഥി ഗുലാം നബി ആസാദിനേക്കാൾ 37,506 വോട്ടുകൾക്ക് മുന്നിലായിരുന്നു. സർക്കാരിന് 61,386 വോട്ടുകൾ ലഭിച്ചപ്പോൾ ആസാദിന് 23,880 വോട്ടുകളാണ് ലഭിച്ചത്. AJUP സ്ഥാപകൻ ഹുമയൂൺ കബീറിന്റെ മകനാണ് ഗുലാം നബി ആസാദ്.
ഓരോ മണ്ഡലത്തിലും ആകെ 15 റൗണ്ട് വോട്ടെണ്ണലാണ് നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്. നന്ദിഗ്രാമിലെ വൻ ലീഡിനൊപ്പം റെജിനഗറിലും ബിജെപി മുന്നിലെത്തിയത് പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമായ സംഭവവികാസമാണ്. പരമ്പരാഗതമായി ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടുകൾ നിർണായകമായിരുന്ന മണ്ഡലത്തിൽ ബിജെപി സ്ഥാനാർഥി മുന്നിലെത്തിയത് വോട്ടർമാരുടെ നിലപാടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾക്കും ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളിലും ദേശീയവാദ ശക്തികൾ വിജയത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണെന്ന് ബിജെപി നേതാവ് സുവേന്ദു അധികാരി പ്രതികരിച്ചു.