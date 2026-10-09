മട്ടാഞ്ചേരി: പൈതൃക കൊച്ചിയിലെ അധിനിവേശ കപ്പല് തപാല് പോസ്റ്റല് സേവനം മുന്നൂറാം വര്ഷത്തിലേക്ക്. പാരമ്പര്യത്തിലും രൂപത്തിലും ലോക ശ്രദ്ധ നേടുകയാണ് ഫോര്ട്ടുകൊച്ചിയിലെ കൊച്ചി പോസ്റ്റ് ഓഫീസ്.
1727 ല് തുടങ്ങി ‘കൊച്ചി തപാല് ഓഫീസ്’ എന്ന ഒരേ മേല്വിലാസത്തില് മൂന്ന് അധിനിവേശ കാലഘട്ടത്തിലും സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരവും തപാല് മേഖലയില് ഈ സ്ഥാപനം സേവനം തുടരുകയാണ്. കൊച്ചി രാജ്യഭരണ കാലത്ത് ഔദ്യോഗിക എഴുത്ത് കൈമാറ്റത്തിനായാണ് തുടക്കം. തുടര്ന്ന് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി കാലഘട്ടത്തിലും ഔദ്യോഗിക രേഖകള് കൈമാറി. പോര്ച്ചുഗീസ്, ഡച്ച്, ബ്രിട്ടിഷ് അധിനിവേശ ഭരണ കാലത്ത് ചരക്ക് കപ്പലില് എത്തുന്ന എഴുത്തുകള് ശേഖരിച്ച് വിതരണം ചെയ്തും കൊച്ചി പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ചരിത്രത്തിലിടം നേടി. ലിസ്ബണില് നിന്നുള്ള ചരക്ക് കപ്പലുകളിലായിരുന്നു വിദേശികള്ക്കായുള്ള കത്തുകളില് ഏറെയും ഇവിടെ എത്തിയിരുന്നത്.
ഇതോടെയാണ് ഇത് കപ്പല് തപാല് ഓഫീസ് എന്നറിയപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയത്. പ്രതിമാസം എത്തുന്ന കപ്പലിന്റെ വരവും എഴുത്തുകളും കാത്ത് ഉന്നത ശ്രേണി ഓഫീസര്മാര് മുതല് പട്ടാളക്കാര് വരെ തപാല് ഓഫീസുകളിലെത്തിയിരുന്നു. തപാല് ചരിത്രത്തോടൊപ്പം സേവനങ്ങളിലും പ്രവര്ത്തനങ്ങളിലും നിര്മിതികളിലും കൊച്ചി തപാല് ഓഫീസ് ഇന്നും ശ്രദ്ധേയമാണ്. 1923ല് ഫോര്ട്ടുകൊച്ചിയിലെ സ്വന്തം സ്ഥലത്ത് കരിങ്കല്ലും ചെങ്കല്ലും കുമ്മായ മിശ്രിതവും തേക്ക് പലകകളുമായാണ് നിലവിലെ കെട്ടിടത്തിന്റെ നിര്മാണം. മുഖപ്പാവിലെ അഞ്ച് കമാനങ്ങളും അകത്തളങ്ങളിലെ മട്ടുപ്പാവുകളും വിശാലമായ മുറികളും ഇന്നും കൗതുക കാഴ്ചയാണ്.
1928 മെയ് മാസത്തിലാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാര് തപാല് ഓഫീസ് തുറന്നു നല്കിയത്. പ്രദേശത്തെ 4.5 കിലോമീറ്റര് ചുറ്റളവും ലക്ഷദ്വീപും കൊച്ചി തപാല് ഓഫീസ് പരിധിയിലായിരുന്നു.
സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഇന്ത്യന് പോസ്റ്റിന് കൈമാറി. തപാല് സേവനങ്ങളില് മികച്ച റേറ്റിങ്ങുള്ള ഫോര്ട്ടുകൊച്ചി തപാല് ഓഫീസില് നിന്നുള്ള ചിത്രകാര്ഡുകള് സ്വദേശി- വിദേശി സഞ്ചാരികള്ക്ക് ഇന്നും കൗതുകമാണ്. ഇന്ത്യന് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് സേവനങ്ങള്ക്കൊപ്പം ആധാര് സേവനങ്ങളും ഇവിടെയുണ്ട്.