ന്യൂദൽഹി: ഇന്ത്യൻ ഐടി പ്രൊഫഷണലുകളെക്കുറിച്ചുള്ള അമേരിക്കൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജെ.ഡി. വാൻസിന്റെ ‘അടിമവേലക്കാർ’ എന്ന പരാമർശത്തിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി ഇന്ത്യ. പരാമർശം അനാവശ്യവും അങ്ങേയറ്റം അപലപനീയവുമാണെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. അമേരിക്കൻ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുടെയും നൂതനാശയ മേഖലയുടെയും വളർച്ചയിൽ ഇന്ത്യൻ പ്രൊഫഷണലുകൾ നൽകുന്ന സംഭാവനകളെ അവഗണിക്കുന്നതാണ് ഇത്തരം വിശേഷണങ്ങളെന്നും ഇന്ത്യ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
എട്ട് ഇന്ത്യൻ ഐടി കമ്പനികൾക്കുള്ള തൊഴിൽ വിസയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികൾ അമേരിക്ക താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾക്കിടെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രതികരണം. എച്ച്-1ബി വിസയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദവും വാൻസിന്റെ പരാമർശവും ഇന്ത്യ-യുഎസ് ബന്ധത്തിൽ ചർച്ചയായിരിക്കുകയാണ്.
ഇന്ത്യൻ പ്രൊഫഷണലുകൾ അമേരിക്കയുടെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയ്ക്കും സാങ്കേതിക മുന്നേറ്റത്തിനും നിർണായക സംഭാവനകൾ നൽകുന്നവരാണെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി. ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസവും നൈപുണ്യവുമുള്ള ഇന്ത്യൻ ജീവനക്കാർ ഗവേഷണം, നൂതനാശയങ്ങൾ, ഉൽപ്പാദനക്ഷമത, മത്സരക്ഷമത എന്നിവ വർധിപ്പിക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നും മന്ത്രാലയം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള പ്രതിഭകളുടെ കൈമാറ്റം ഇരുരാജ്യങ്ങൾക്കും ഒരുപോലെ ഗുണകരമാണ്. ഇന്ത്യൻ പ്രൊഫഷണലുകൾക്ക് തൊഴിലവസരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനൊപ്പം അമേരിക്കൻ കമ്പനികൾക്ക് മികച്ച പ്രതിഭകളെയും വൈദഗ്ധ്യത്തെയും പ്രയോജനപ്പെടുത്താനും ഇതിലൂടെ സാധിക്കുന്നു. കമ്പനികളുടെ വളർച്ചയ്ക്കും നിക്ഷേപകർക്കുള്ള നേട്ടങ്ങൾക്കും തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും ഈ സഹകരണം സഹായിക്കുന്നുവെന്നും ഇന്ത്യ വ്യക്തമാക്കി.
എച്ച്-1ബി വിസയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികളും സ്ഥിരതാമസത്തിനുള്ള അനുമതിയായ ഗ്രീൻ കാർഡിനായുള്ള നടപടികളും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വിശദീകരിച്ചു. PERM അപേക്ഷകൾ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവയ്ക്കുന്നത് നിലവിലുള്ള എച്ച്-1ബി വിസകളുടെ സാധുതയെയോ വിസ ഉടമകളുടെയും അവരുടെ ആശ്രിതരുടെയും നിലവിലെ കുടിയേറ്റ പദവിയെയോ നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ, ബാധിക്കപ്പെട്ട കമ്പനികളിലെ യോഗ്യരായ ജീവനക്കാരുടെ സ്ഥിരതാമസ നടപടികൾ വൈകാൻ ഇത് ഇടയാക്കാമെന്നും മന്ത്രാലയം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
അമേരിക്കയുടെ ചരിത്രം തന്നെ വിവിധ തലമുറകളിലെ കുടിയേറ്റക്കാരുടെ അധ്വാനവും സംരംഭകത്വവും നൂതനാശയങ്ങളുംകൊണ്ട് രൂപപ്പെട്ടതാണെന്ന് ഇന്ത്യ ഓർമിപ്പിച്ചു. രാജ്യത്തിന്റെ വളർച്ചയിലും സമൃദ്ധിയിലും കുടിയേറ്റക്കാർ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. ചരിത്രപരവും കൊളോണിയൽ ഭരണകാലത്തെ ഓർമിപ്പിക്കുന്നതുമായ അർത്ഥതലങ്ങളുള്ള പദങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ പ്രൊഫഷണലുകളെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അങ്ങേയറ്റം അപലപനീയമാണെന്നും ഇന്ത്യ പ്രതികരിച്ചു.
ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള സാമ്പത്തിക-സാങ്കേതിക സഹകരണത്തിൽ വിദഗ്ധ തൊഴിലാളികളുടെ കൈമാറ്റത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. അതിനാൽ, ഇരുരാജ്യങ്ങൾക്കും പരസ്പര നേട്ടമുണ്ടാക്കുന്ന ഈ മേഖലയെ ബാധിക്കുന്ന നടപടികൾ പൊതുവായ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് സഹായകരമാകില്ലെന്നാണ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നിലപാട്.