തിരുവനന്തപുരം ; കോർപറേഷനിലെ ബിജെപി ഭരണം അവസാനിക്കുമെന്ന സ്വപ്നത്തിലാണിപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് . ഇപ്പോഴിതാ അവിശ്വാസം കൊണ്ടുവരാൻ കോൺഗ്രസ് തയ്യാറാണെന്നും അതിനെ ഇടതുപക്ഷം പിന്തുണയ്ക്കുമോയെന്നുമാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പുമന്ത്രി കെ. മുരളീധരൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് . തങ്ങൾക്ക് തനിച്ച് അവിശ്വാസപ്രമേയം കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഭൂരിപക്ഷമില്ലെന്ന വിഷമവും മുരളീധരൻ പറയുന്നുണ്ട്.
‘അവിശ്വാസപ്രമേയം കൊണ്ടുവന്നാൽ അത് ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ അത് പാസാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അവിശ്വാസപ്രമേയം കൊണ്ടുവരാമെന്ന് ശബരീനാഥൻ പറഞ്ഞതല്ലേ. അന്ന് ഞങ്ങളുമായി തൊട്ടുകൂടാൻ പറ്റില്ലെന്നായിരുന്നു ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ നിലപാട്. പിന്നെ ഞങ്ങൾക്കെന്ത് ചെയ്യാൻപറ്റും. കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് തനിച്ച് അവിശ്വാസപ്രമേയം കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഭൂരിപക്ഷമില്ല. ഇരുപത് അംഗങ്ങളേ യുഡിഎഫിനുള്ളൂ, 34 അംഗങ്ങളെങ്കിലും പിന്തുണയ്ക്കണം ‘ എന്നാണ് മുരളീധരന്റെ പ്രസ്താവന .
അതേസമയം ചിലർ BJP യുടെ കോർപ്പറേഷൻ ഭരണം ഇപ്പോ താഴെ പോകും എന്നൊക്കെ ദിവാസ്വപ്നം കണ്ടുതുടങ്ങി.. ആ വെള്ളം വാങ്ങിവച്ചോളൂ അഞ്ച് വർഷം മാത്രമല്ല തുടർന്നും തിരുവനന്തപുരം BJP തന്നെ ഭരിക്കുമെന്നാണ് ബിജെപി നേതാവ് എസ് സുരേഷ് പറയുന്നത്.