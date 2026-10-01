റാബറ്റ്: മൊറോക്കോയുടെ ആദ്യ വനിതാ പ്രധാനമന്ത്രിയായി ഫാത്തിമ ഇസ്സഹ്റ അൽ മൻസൂരി നിയമിതയായി. അവരുടെ മധ്യ-വലതുപക്ഷ പാർട്ടിയായ ഒതെന്റിസിറ്റി ആൻഡ് മോഡേണിറ്റി പാർട്ടി (PAM) 395 പാർലമെന്ററി സീറ്റുകളിൽ 97 എണ്ണവും നേടി. തൊഴിലില്ലായ്മ, ജീവിതച്ചെലവ്, യുവജനങ്ങളുടെ അസമത്വങ്ങൾ എന്നിവ പരിഹരിക്കാനാണ് അൽ മൻസൂരി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നടന്ന പാർലമെന്ററി തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാർട്ടിയുടെ വിജയത്തെത്തുടർന്ന്, മൊറോക്കോയിലെ രാജാവ് ചൊവ്വാഴ്ച മാരാകേഷ് മേയർ ഫാത്തിമ ഇസ്സഹ്റ അൽ മൻസൂരിയെ രാജ്യത്തിന്റെ ആദ്യ വനിതാ പ്രധാനമന്ത്രിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചതായി രാജകീയ കാര്യാലയം അറിയിച്ചു.
കഴിഞ്ഞ രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിനിടയിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പോളിംഗ് ശതമാനം രേഖപ്പെടുത്തിയ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ, അവരുടെ മധ്യ-വലതുപക്ഷ പാർട്ടിയായ ഒതെന്റിസിറ്റി ആൻഡ് മോഡേണിറ്റി പാർട്ടി ഹൗസ് ഓഫ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവുകളിലെ 395 സീറ്റുകളിൽ 97 എണ്ണം നേടി വിജയം കൈവരിച്ചു. അടുത്ത എതിരാളിയേക്കാൾ 31 സീറ്റുകൾ കൂടുതലാണിത്.
ഭവനമന്ത്രിയായും സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ള 50 കാരിയായ അൽ മൻസൂരിക്ക് “പുതിയ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാനുള്ള” ചുമതല കിംഗ് മുഹമ്മദ് ആറാമൻ നൽകിയതായി രാജകീയ കാര്യാലയം അറിയിച്ചു.
“നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരു സ്ത്രീ സർക്കാരിന്റെ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുക്കുന്നു,” അവർ പറഞ്ഞു. “ഇത് എനിക്ക് മാത്രമല്ല, എല്ലാ മൊറോക്കൻ സ്ത്രീകൾക്കും അഭിമാനകരമായ ഒരു മുഹൂർത്തമാണ്.”
ഭൂരിപക്ഷം ഇല്ലാത്തതിനാൽ, PAM-ന് മറ്റ് പാർട്ടികളുമായി ചേർന്ന് സഖ്യസർക്കാർ രൂപീകരിക്കേണ്ടി വരും. എങ്കിലും പ്രധാന നയങ്ങളിൽ രാജാവിന് വിശാലമായ അധികാരങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്.
പുതിയ പ്രധാനമന്ത്രിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം “ഇന്ന് മുതൽ ജോലി ആരംഭിക്കുകയാണ്” എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു.
“രാഷ്ട്രീയ ഗ്രൂപ്പുകളുമായുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ ആദ്യം ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിയിൽ ആഭ്യന്തര കൂടിയാലോചനകൾ ആരംഭിക്കും.”
രാജ്യത്തെ ഇസ്ലാമിക പ്രസ്ഥാനത്തിനെതിരെയുള്ള പ്രതിരോധമായി നിലവിലെ രാജകീയ ഉപദേഷ്ടാവ് ഫൗദ് അലി അൽ ഹിമ്മ 2008-ൽ സ്ഥാപിച്ച PAM-ൽ അൽ മൻസൂരി അതേ വർഷം തന്നെ ചേർന്നു.
2009-ൽ മാരാകേഷ് മേയർ പദവിയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അവർ, ആ പദവിയിലെത്തുന്ന ആദ്യ വനിതയുമായി. 6 വർഷത്തിന് ശേഷം ആ സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിലും 2021-ൽ അവർ വീണ്ടും ആ പദവിയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി.
സ്പാനിഷ് എൻക്ലേവായ സെപ്റ്റയിലേക്ക് പതിനായിരക്കണക്കിന് ചെറുപ്പക്കാരായ മൊറോക്കൻ കുടിയേറ്റക്കാർ ഇരച്ചുകയറിയ സംഭവത്തിന് ആഴ്ചകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഈ പാർലമെന്ററി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത്. ഇത് യുവാക്കൾക്കിടയിലെ സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക നിരാശകളെ വെളിച്ചത്തുകൊണ്ടുവന്ന ഒരു പ്രതിസന്ധിയായിരുന്നു.
ആരോഗ്യത്തിലും വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും മെച്ചപ്പെട്ട സൗകര്യങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ട് ജെൻസി പ്രതിഷേധ പ്രസ്ഥാനം തെരുവിലിറങ്ങി ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത്.