തണുപ്പുകാലത്തെ, പ്രത്യേകിച്ച് അതിരാവിലെയുള്ള നടത്തം ഗുണത്തേക്കാളേറെ ദോഷം ചെയ്തേക്കാം എന്നാണ് വിദഗ്ധരായ ഡോക്ടർമാർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നത്. കൊടും തണുപ്പത്ത് നടക്കാൻ ഇറങ്ങുന്നത് ഹൃദയാഘാതത്തിനും പക്ഷാഘാതത്തിനും (Stroke) വരെ കാരണമായേക്കാം.
എന്തുകൊണ്ട് തണുപ്പ് വില്ലനാകുന്നു?
അന്തരീക്ഷ താപനില കുറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ രക്തക്കുഴലുകൾ ചുരുങ്ങാൻ (Constrict) തുടങ്ങും. ശരീരത്തിലെ ചൂട് നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാനുള്ള ശരീരത്തിന്റെ സ്വാഭാവിക പ്രതികരണമാണിത്. എന്നാൽ രക്തക്കുഴലുകൾ ചുരുങ്ങുമ്പോൾ ഹൃദയത്തിന് രക്തം പമ്പ് ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ ശക്തിയെടുക്കേണ്ടി വരുന്നു. ഇത് രക്തസമ്മർദ്ദം (Blood Pressure) പെട്ടെന്ന് ഉയരാൻ കാരണമാകുന്നു. കൂടാതെ, തണുപ്പത്ത് രക്തം കട്ടപിടിക്കാനുള്ള പ്രവണതയും (Clot formation) കൂടുതലായിരിക്കും.
ഉറക്കമുണർന്ന ഉടനെ, തണുത്ത അന്തരീക്ഷത്തിൽ കഠിനമായി നടക്കുമ്പോൾ ഹൃദയത്തിന് താങ്ങാവുന്നതിലും അധികം സമ്മർദ്ദമാണ് നൽകുന്നത്. ഇത് പെട്ടെന്നുള്ള ഹൃദയാഘാതത്തിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം.
അപകടസാധ്യത ആർക്കൊക്കെ?
* രക്തസമ്മർദ്ദം (BP), പ്രമേഹം, കൊളസ്ട്രോൾ എന്നിവയുള്ളവർ.
* ഹൃദയസംബന്ധമായ അസുഖമുള്ളവർ.
* പ്രായമായവർ.
* ഇതുവരെ തിരിച്ചറിയാത്ത ഹൃദയരോഗങ്ങൾ ഉള്ളവർ.
പക്ഷാഘാതവും കരുതിയിരിക്കണം
തണുപ്പ് കാരണം തലച്ചോറിലേക്കുള്ള രക്തയോട്ടം കുറയുന്നതും രക്തം കട്ടപിടിക്കുന്നതും പക്ഷാഘാതത്തിന് (Stroke) കാരണമാകാം. നെഞ്ചിൽ അസ്വസ്ഥത, ശ്വാസം മുട്ടൽ, പെട്ടെന്നുള്ള ക്ഷീണം, തലകറക്കം, മുഖം കോടിപ്പോകുക, കൈകൾക്ക് ബലക്കുറവ്, സംസാരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്നിവയൊക്കെ ഇതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാകാം. പ്രായമായവരിലും സ്ത്രീകളിലും ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ അവ്യക്തമായിരിക്കാം.
സുരക്ഷിതമായി എങ്ങനെ നടക്കാം?
തണുപ്പാണെന്ന് കരുതി വ്യായാമം പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കേണ്ടതില്ല. മറിച്ച് ചില മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കാം:
1. *സമയം മാറ്റുക:* വെളുപ്പിനെ കോടമഞ്ഞത്ത് ഇറങ്ങാതെ, സൂര്യൻ ഉദിച്ച് അന്തരീക്ഷത്തിന് അല്പം ചൂട് വന്ന ശേഷം നടക്കാൻ ഇറങ്ങുക.
2. *വാം-അപ്പ് (Warm-up):* പുറത്തിറങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് വീട്ടിനുള്ളിൽ വെച്ച് തന്നെ 8-10 മിനിറ്റ് ലഘുവായ വ്യായാമങ്ങൾ ചെയ്ത് ശരീരം ചൂടാക്കുക.
3. *വസ്ത്രധാരണം:* തണുപ്പ് അധികം ഏൽക്കാത്ത രീതിയിൽ തലയും ചെവിയും മൂടുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുക.
4. *വെള്ളം കുടിക്കുക:* നിർജലീകരണം ഒഴിവാക്കാൻ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കുടിക്കുക.
ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാനാണ് നമ്മൾ നടക്കുന്നത്. അതിനാൽ, ശരീരത്തിന്റെ സിഗ്നലുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. എന്തെങ്കിലും അസ്വസ്ഥത തോന്നിയാൽ ഉടൻ വ്യായാമം നിർത്തി വൈദ്യസഹായം തേടുക.