തിരുവനന്തപുരം: മാസപ്പടിക്കേസില് മുന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും മകള് വീണാ വിജയനും മരുമകന് മുഹമ്മദ് റിയാസിനുമെതിരെ ഉയര്ന്ന ആരോപണങ്ങളില് എഫ്ഐആര് രജിസ്റ്റര് ചെയ്ത് അന്വേഷണം നടത്താന് യുഡിഎഫ് സര്ക്കാര് തയാറായില്ലെങ്കില് സംസ്ഥാനവ്യാപകമായി ശക്തമായ പ്രതിഷേധ പരിപാടികള്ക്ക് ബിജെപി നേതൃത്വം നല്കുമെന്ന് സംസ്ഥാന ജനറല് സെക്രട്ടറി അഡ്വ. എസ്. സുരേഷ് പ്രസ്താവിച്ചു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ജില്ലകള് കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രതിഷേധ പരിപാടികള്ക്ക് ബിജെപി രൂപം നല്കും.
കോടതിയുടെ പരാമര്ശങ്ങള് ഉണ്ടായിട്ടും എഫ്ഐആര് രജിസ്റ്റര് ചെയ്യാതെ അന്വേഷണം നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന യുഡിഎഫ് സര്ക്കാരിന്റെ നടപടി പരസ്പര ധാരണയിലുള്ള ഒത്തുകളിയുടെ ഭാഗമാണെന്ന് എസ്. സുരേഷ് പറഞ്ഞു. നിയമാനുസൃതമായ അന്വേഷണം നടത്തേണ്ട വിഷയത്തില് എഫ്ഐആര് രജിസ്റ്റര് ചെയ്യാതെ പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള സര്ക്കാര് നീക്കം സംശയകരമാണ്. എന്ഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവിക്ക് നല്കിയ വിവരങ്ങളുടെയും നിയമോപദേശത്തിന്റെയും പശ്ചാത്തലത്തില് എഫ്ഐആര് രജിസ്റ്റര് ചെയ്ത് അന്വേഷണം നടത്തുകയാണ് സര്ക്കാര് ചെയ്യേണ്ടത്. എന്നാല് നടപടി സ്വീകരിക്കാതെ വിഷയം നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത് മുന് മുഖ്യമന്ത്രിയെയും കുടുംബത്തെയും സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ്.
കോടതിയുടെ പരാമര്ശം ഉണ്ടായിട്ടും സര്ക്കാര് പിണറായിക്കെതിരെ എഫ്ഐആര് രജിസ്റ്റര് ചെയ്യാന് തയാറാകാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശന് വ്യക്തമാക്കണം. സര്ക്കാര് നിലപാട് തിരുത്തിയില്ലെങ്കില് ജില്ലകള് കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങളടക്കം സംസ്ഥാനവ്യാപകമായി ശക്തമായ സമരപരിപാടികള്ക്ക് ബിജെപി നേതൃത്വം നല്കുമെന്നും എസ്. സുരേഷ് വ്യക്തമാക്കി.