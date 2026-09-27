കൊച്ചി: സൂപ്പര് ലീഗ് കേരള മൂന്നാം സീസണിന്റെ ആദ്യ മത്സരത്തിന് ഫോഴ്സ കൊച്ചി ഇന്നിറങ്ങുന്നു. കൊച്ചി കലൂര് ജവഹര്ലാല് നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയത്തില് നടക്കുന്ന മത്സരത്തില് മലപ്പുറം എഫ്സിയാണ് എതിരാളികള്. മികച്ച താരനിരയുമായാണ് രണ്ട് ടീമുകളും ഇന്ന് സീസണിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിനായി ഇറങ്ങുന്നത്. കഴിഞ്ഞ സീസണില് മലപ്പുറം എഫ്സി സെമിയില് കളിച്ചപ്പോള് ഫോഴ്സ കൊച്ചിയുടെ പ്രകടനം ഏറെ നിരാശാജനകമായിരുന്നു. ആറ് ടീമുകള് പങ്കെടുത്ത പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തില് കളിച്ച പത്തില് ഒന്നില് മാത്രം വിജയിക്കാന് കഴിഞ്ഞ അവര് ഒന്പതെണ്ണത്തില് തോറ്റിരുന്നു.
കഴിഞ്ഞ സീസണില് ഇരു ടീമുകളും ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോള് ലീഗ് ഘട്ടത്തിലെ രണ്ടു കളിയിലും മലപ്പുറം ആധികാരിക ജയം നേടിയിരുന്നു. മൊറോക്കന് പരിശീലകന് കരീം ബെഞ്ചറിഫയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് മലപ്പുറം എഫ്സി മൂന്നാം സീസണില് ഇറങ്ങുന്നത്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കന് ദേശീയ താരമായ ബൊംഗാനി സുംഗു, ഘാന സെന്റര് ബാക്ക് അബ്ദുല് സമദ് അങ്കോ, അമദു സൊകൂന, ഗ്രേസ് യോമൂ, മൊറോക്കന് മജീഷ്യന് എല്ഫോര്സി തുടങ്ങിയ വിദേശ താരങ്ങള് ടീമിന്റെ പ്രധാന കരുത്താണ്. മലയാളി താരങ്ങളായ അബ്ദുല് ഹക്കു, അക്ബര് സിദ്ദിഖ്, സാലിം, റിഷാദ് പി.പി., മഷ്ഹൂര് ഷെരീഫ് എന്നിവര്ക്കൊപ്പം ഗോള്കീപ്പര് അര്ബാസ് ഉള്പ്പെടെയുള്ള താരങ്ങളും മലപ്പുറം നിരയിലുണ്ട്. പരിചയസമ്പന്നരായ വിദേശ താരങ്ങളും മികച്ച മലയാളി യുവനിരയും ഉള്പ്പെട്ട മികച്ച സംഘവുമായാണ് മലപ്പുറം എഫ്സി ഇത്തവണയെത്തുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ സീസണിലെ മോശം പ്രകടനം മറന്ന് ഇത്തവണ മികച്ച പ്രകടനം നടത്തുകയെന്ന ലക്ഷ്യവുമായാണ് ഫോഴ്സ കൊച്ചി ഇന്ന് സീസണിലെ ആദ്യ ളിക്കിറങ്ങുന്നത്. ബെല്ജിയം മുന് ലോകകപ്പ് താരമായ വിറ്റല് ബോര്ക്കല്മാന്സാണ് ഇത്തവണ ടീമിന് തന്ത്രങ്ങള് മെനയുന്നത്. മികച്ച വിദേശി-സ്വദേശി താരങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യവും പ്രീ-സീസണ് മത്സരങ്ങളിലെ തകര്പ്പന് പ്രകടനവും ടീമിന്റെ ആത്മവിശ്വാസം വര്ധിപ്പിക്കുന്നു.