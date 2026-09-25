തിരുവനന്തപുരം: ഭാരതത്തിലാകമാനം സംസ്ഥാന ട്രാന്സ്പോര്ട്ട് കോര്പ്പറേഷനുകള് നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധികള് പരിഹരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് നവംബര് 18ന് നടക്കുന്ന പാര്ലമെന്റ് മാര്ച്ചിന് മുന്നോടിയായി, കെഎസ്ആര്ടിസിയുടെയും അതിലെ ജീവനക്കാരുടേയും വിവിധ വിഷയങ്ങള് ഉന്നയിച്ച് കെഎസ്ടി എംപ്ലോയീസ് സംഘിന്റെ നേതൃത്വത്തില് തിരുവനന്തപുരത്തെ ചീഫ് ഓഫീസിനു മുന്നില് നടന്ന ധര്ണ ഭാരതീയ പരിവാഹന് മസ്ദൂര് മഹാസംഘ് ദേശീയ ഓര്ഗനൈസിങ് സെക്രട്ടറി കൈലാസ് മാലിക് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
സാധാരണക്കാരുടെ ഗതാഗതാശ്രയമായ കെഎസ്ആര്ടിസി യും അതിലെ ജീവനക്കാരും ഗുരുതര പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് കടന്നുപോവുന്നത്. കാലഹരണപ്പെട്ട ബസുകള്ക്ക് പകരം പുതിയ ബസുകള് വാങ്ങാത്തതും, ജീവനക്കാരന്റെ ക്ഷാമബത്ത 30 ശതമാനം കുടിശിക ആക്കിയും പുതുക്കിയ ശമ്പള പരിഷ്ക്കരണം നല്കാത്തതും, 2018ന് ശേഷം സ്ഥിരം ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കാത്തതും ഈ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനത്തിന്റെ നിലനില്പിന് തന്നെ ഭീഷണിയാവുകയാണ്.
വാടക ബസുകള്ക്ക് ടെന്ഡര് ക്ഷണിക്കാനും, തുഛ വേതനത്തിന് കൂടുതല് താല്കാലിക ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കാനുമാണ് സര്ക്കാരിന്റെ ശ്രമം. മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളില് സര്ക്കാര് ബസ് വാങ്ങി നല്കുമ്പോള്, കേരളത്തില് കെഎസ്ആര്ടിസിക്കുള്ള ബജറ്റ് വിഹിതം പോലും പിന്വലിക്കുകയോ,പിന്നീട് വായ്പയായി മാറ്റി പലിശയും പിഴപലിശയും ഈടാക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു. കെഎസ്ഇബിക്ക് നാലു ശതമാനം നികുതിക്ക് ഡീസല് നല്കുമ്പോള് കെഎസ്ആര്ടിക്ക് ആറിരട്ടി അധിക നികുതിയാണ് ചുമത്തുന്നത്. എന്പിഎസ് കുടിശ്ശിക ഇപ്പോള് 400 കോടിയിലേറെ ആയിരിക്കുന്നു. പെന്ഷന് ഫണ്ട് സ്വരൂപിക്കാതെ സര്ക്കാര് പ്രഖ്യാപിച്ച പെന്ഷന് ബാധ്യതയും കോര്പ്പറേഷന്റെ ചുമലിലായിരിക്കുന്നു. ഇത്തരം വിഷയങ്ങളില് അടിയന്തര പരിഹാരമുണ്ടാവണമെന്ന് ധര്ണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
എംപ്ലോയീസ് സംഘ് സംസ്ഥാന വര്ക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് സി. ഹരീഷ് കുമാര് അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ബിഎംഎസ് ദക്ഷിണ ക്ഷേത്രീയ സംഘടനാ സെക്രട്ടറി എം.പി. രാജീവന് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി. ബിപിഎംഎസ് ദേശീയ സെക്രട്ടറി പ്രദീപ് വി. നായര്, സംസ്ഥാന പ്രഭാരി എസ്. രാജേഷ്, എംപ്ലോയീസ് സംഘ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പി.കെ. ബൈജു എന്നിവര് സംസാരിച്ചു. വിവിധ ആവശ്യങ്ങള് ഉള്പ്പെട്ട നിവേദനം മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ഗതാഗത വകുപ്പു മന്ത്രിക്കും സിഎംഡിക്കും നല്കി.