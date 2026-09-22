പത്തനംതിട്ട: തുലാമാസ പൂജയ്ക്ക് ശബരിമല നട തുറക്കുമ്പോള് അരവണ ലഭ്യമാകുമോ എന്ന് സംശയം. പ്ലാന്റ് അറ്റകുറ്റപ്പണിയും നവീകരണവും ഒക്ടോബര് രണ്ടാം വാരത്തോടയേ പൂര്ത്തിയാകൂ. തുലാമാസ പൂജയ്ക്കായി ഒക്ടോബര് 17 ന് നട തുറക്കുമ്പോള് അരവണ ആവശ്യത്തിന് തയ്യാറാക്കാന് കഴിയുമോ എന്ന് ആശങ്കയുണ്ട്. മാത്രമല്ല,മണ്ഡലകാലത്തിന് മുന്പ് 55 ലക്ഷത്തോളം ടിന് അരവണ കരുതല് ശേഖരമായിനിര്മ്മിക്കാനുള്ള നീക്കവും പ്രതിസന്ധിയിലാകാന് സാധ്യതയുണ്ട്.
പ്ലാന്റിലെ നവീകരണ-അറ്റകുറ്റപ്പണികളും കന്നിമാസ പൂജയോടനുബന്ധിച്ച് ഉണ്ടായ അപ്രതീക്ഷിത തിരക്കുമാണ് ഇന്നലത്തെ കാരണമെന്ന് അധികൃതര് പറയുന്നു. മണ്ഡല കാലത്ത് അരവണ ഉല്പ്പാദനം പ്രതിദിനം ഒരു ലക്ഷം ടിന് കൂടി വര്ധിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് 20 ദിവസം മുമ്പ് അറ്റകുറ്റപണികള് ആരംഭിച്ചത്.
എന്നാല് കന്നിമാസ പൂജ മുന്നില് കണ്ട് കരുതല് ശേഖരം ഒരുക്കാന് ബോര്ഡിന് കഴിഞ്ഞില്ല. മാസ പൂജയ്ക്കായി 3.25 ലക്ഷം ടിന് അരവണ കരുതി വെച്ചിരുന്നു.പക്ഷേ, മുന്വര്ഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇത്തവണ പൂജയ്ക്ക് 30 – 40% ഭക്തരുടെ തിരക്ക് വര്ദ്ധിച്ചതാണ് പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണമെന്ന് ബോര്ഡ് പറയുന്നു.
മണ്ഡല സീസണ് മുമ്പുള്ള രണ്ടു മാസങ്ങളില് തീര്ത്ഥാടകരുടെ സംഖ്യ വര്ദ്ധിക്കുന്നത് പതിവാണെന്നും അത് മുന്കൂട്ടി കാണാന് ദേവസ്വം ബോര്ഡിന് കഴിയാതെ പോയതാണ് പ്രശ്ന കാരണമെന്നുമാണ് മന്ത്രി കെ മുരളീധരന്റെ വാദം. എന്നാല് ഇതറിയാവുന്ന മന്ത്രി എന്തുകൊണ്ട് ദേവസ്വം ബോര്ഡിനെ ഓര്മ്മിപ്പിച്ചില്ല എന്നതാണ് ചോദ്യം.
വിഷയം രാഷ്ട്രീയവത്കരിക്കാനാണ് മന്ത്രി കെ മുരളീധരന്റെയും ഇടത് അനുകൂല ദേവസ്വം ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും ശ്രമം. ശബരിമലയുടെ പേരില് ഇടതു – വലതു നേതാക്കള് നടത്തുന്ന രാഷ്ട്രീയ പോരില് അയ്യപ്പഭക്തരാണ് നട്ടം തിരിയുന്നത്.
അതേസമയം ശബരിമലയില് അരവണ വിതരണം ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം പൂര്ണമായും നിലച്ചു. ആയിരക്കണക്കിന് ഭക്തരാണ് പ്രസാദം ലഭിക്കാതെ മലയിറങ്ങിയത്. മാസപൂജയ്ക്ക് അരവണ തീരുന്നത് ചരിത്രത്തിലാദ്യമാണ്.
കന്നിമാസ പൂജയ്ക്ക്നടതുറന്ന് ആദ്യ ദിവസം തന്നെ, അരവണകരുതല് ശേഖരത്തിന്റെ 80 ശതമാനവും തീര്ന്നുവെന്നാണ് ബോര്ഡിന്റെ വിശദീകരണം. ഇതോടെ ഒരാള്ക്ക് ഒരു ടിന് ആയി വിതരണം കുറച്ചു. ഞായറാഴ്ച രാത്രിയിലെ കണക്കനുസരിച്ച് 5000 ടിന്നാണ് അവശേഷിച്ചിരുന്നത്. ഇന്നലെ 14, 800 പേര്ഓണ്ലൈന് ദര്ശനത്തിന് ബുക്ക് ചെയ്തു. സ്പോട് ബുക്കിംഗ് കൂട്ടിയാല് 17,000 പേര്.
ഇതോടെ ഞായറാഴ്ച്ച രാത്രി തന്നെ ധനലക്ഷ്മി ബാങ്കിന്റെയും മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും പക്കലുള്ള അരവണ കൂടി ശേഖരിച്ച് ആകെ 15,000 ടിന് കരുതി വെച്ചു. ഇത് ഉച്ചയോടെ തീര്ന്നു. ഇന്നലെ രാവിലെ 2 ടിന് വീതം നല്കിയിരുന്നു. ഉച്ചയായതോടെ അത് ഒന്നു വീതമായി. ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് ദര്ശനത്തിന് എത്തിയവര് അയ്യപ്പദര്ശന ശേഷം വെറും കൈയ്യോടെ മടങ്ങി.
പ്രതിസന്ധിയുടെ പൂര്ണ ഉത്തരവാദിത്വം ബോര്ഡിന്റെ തലയില് കെട്ടിവെക്കാനാണ് മന്ത്രി കെ മുരളീധരന്റെ ശ്രമം. ബോര്ഡിനെ നിയന്ത്രിക്കാന് സര്ക്കാരിന് കഴിയില്ലെന്നും നട തുറക്കുന്ന വേളയില് അറ്റകുറ്റപണികള്ക്കായി അരവണ പ്ലാന്റ് അടച്ചത് ബോര്ഡിന്റെ വീഴ്ച്ചയാണെന്നുമാണ് മന്ത്രി മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞത്. മണ്ഡലകാലം ആരംഭിക്കാന് രണ്ടു മാസം മാത്രം ബാക്കി. മുന്നൊരുക്കങ്ങള്ക്കുള്ള സമയം അതിക്രമിച്ച സമയത്തും ബോര്ഡുമായി മന്ത്രി ഒരു ചര്ച്ചയും നടത്താത്തതാണ് പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണം.