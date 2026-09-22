കൊച്ചി: ജാതി- ജാതക- ആര്ഭാടരഹിത വിവാഹത്തിന് പ്രേരണയും സഹായവും നല്കാന് വിശ്വഹിന്ദു പരിഷത്ത് തീരുമാനിച്ചു. ക്ഷേത്രങ്ങളില് മേല് വസ്ത്രമിട്ട പുരുഷന്മാര്ക്ക് പ്രവേശിക്കാന് അനുമതി നല്കണമെന്നും വിശ്വഹിന്ദു പരിഷത്ത് സംസ്ഥാന നേതൃയോഗം അഭ്യര്ത്ഥിച്ചു.
എല്ലാക്കാലത്തും സ്വയം നവീകരണത്തിനും പരിഷ്കാരങ്ങള്ക്കും വിധേയമാകുന്ന ജീവിതക്രമമാണ് ഹൈന്ദവ സംസ്കാരം നല്കുന്നത് എന്നും ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം, പാലിയം വിളംബരം, ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവന് നടത്തിയ ശിവലിംഗ പ്രതിഷ്ഠ തുടങ്ങിയവ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദാഹരണങ്ങളാണെന്നും സംഘടന വിലയിരുത്തി. ഹിന്ദു ജനസംഖ്യ കുറയുന്നതിന്റെ പ്രധാന കാരണങ്ങളില് ഒന്ന് കൃത്യ സമയത്ത് വിവാഹം നടക്കാത്തതും ഉയര്ന്ന വിവാഹപ്രായവും ആണെന്ന വിദഗ്ധരുടെയും ജനസംഖ്യാ ശാസ്ത്ര റിപ്പോര്ട്ടുകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണീ തീരുമാനം.
വിവിധ ജാതികളിലെ യുവതീ യുവാക്കള് തമ്മിലെ വിവാഹത്തിന് ആവശ്യമായ പൊതു സംവിധാനം തയാറാക്കാനും ജാതക ചേര്ച്ച നോക്കാതെ അത്തരക്കാര്ക്ക് വിവാഹത്തിനുള്ള അവസരവും സഹായവും ഒരുക്കാനും സംഘടന കര്മപരിപാടികള്ക്ക് രൂപം നല്കും.
ഇത് ജ്യോതിഷത്തിനെതിരായ നീക്കമല്ല. ഹിന്ദു സമൂഹം നേരിടുന്ന കുറഞ്ഞ ജനസംഖ്യാ വളര്ച്ചയെ നേരിടാനുള്ള പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണ്, വിഎച്ച്പി സംസ്ഥാന ജനറല് സെക്രട്ടറി അഡ്വ അനില് വിളയില് പറഞ്ഞു. മൂന്ന് വര്ഷം മുമ്പത്തെ തൃശൂരിലെ സംന്യാസി സംഗമം, പുരുഷന്മാരുടെ ക്ഷേത്ര ദര്ശനത്തിന് മേല് വസ്ത്രം തടസമാകരുതെന്ന് നിര്ദേശിച്ചിരുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് വിഎച്ച്പിയുടെ 200ല്പ്പരം ക്ഷേത്രങ്ങളില് ഷര്ട്ട് ധരിച്ച് പ്രവേശിക്കാം. പാവക്കുളം മഹാദേവ ക്ഷേത്രം, തിരുനക്കര ശ്രീകൃഷ്ണ സ്വാമി ക്ഷേത്രം തുടങ്ങിയിടങ്ങളില് തീരുമാനം നടപ്പാക്കിത്തുടങ്ങിയെന്നും യുവസമൂഹം അതിനെ പിന്തുണച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും വിഎച്ച്പി അറിയിച്ചു. ബോര്ഡ് ക്ഷേത്രങ്ങളിലും സ്വകാര്യ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും മാറ്റം കൊണ്ടുവരാന് തന്ത്രി സമാജവുമായി ചര്ച്ചകള് നടത്തും. ദേവസ്വം ബോര്ഡുകള്ക്ക് നിവേദനം നല്കും.
യുവജന വിഭാഗമായ ബ്ജരംഗ്ദള്, ദുര്ഗാവാഹിനി പ്രവര്ത്തകര്ക്കായി ജിംനേഷ്യങ്ങള്, ബലോപാസനാ കേന്ദ്രങ്ങള് എന്ന പേരില് ആരംഭിക്കാനും യോഗം തീരുമാനിച്ചു. ഹിന്ദുജന സംഖ്യയില് ഉണ്ടാകുന്ന കുറവിലും കേരളത്തിലെ ഭരണ സംവിധാനങ്ങളില് ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങള് പിടിമുറുക്കുന്നതിലും യോഗം ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തി.