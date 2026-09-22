നിലമ്പൂര്: സാമൂഹ്യമാധ്യമ റീലുകളിലൂടെ വൈറലായ പ്രകൃതി രമണീയമായ ടി.കെ. നഗറിലെ പുഴ കഴിഞ്ഞദിവസം കലിതുള്ളി ജീവനെടുത്തത് അഞ്ചുപേരുടെ. ഞായറാഴ്ച്ച അവധിദിനമായതിനാല് മലപ്പുറം ജില്ലക്കകത്തുനിന്നും പുറത്തുനിന്നുമായി നൂറുകണക്കിന് ആളുകളാണ് പ്രകൃതിഭംഗി ആസ്വദിക്കാനും ശാന്തമായി ഒഴുകുന്ന തെളിനീരിന്റെ കുളിരില് കുളിക്കാനുമായി കോട്ടപ്പുഴയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലെത്തിയത്. ഇവരാണ് പൊടുന്നനെ രൗദ്രഭാവംപൂണ്ട പുഴയില് കുടുങ്ങിയത്. മലയോര മേഖലയിലെ പുഴകളില് പെട്ടെന്നുള്ള നീരൊഴുക്കിന് സാധ്യത സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് ബോര്ഡുകളും സ്ഥലത്തില്ലായിരുന്നു. മലവെള്ളപ്പാച്ചിലില് പുഴമധ്യത്തില് കുടുങ്ങിയ 27 പേരെ നാട്ടുകാരും രക്ഷാപ്രവര്ത്തകരും ചേര്ന്ന് സുരക്ഷിതമായി കരയിലെത്തിച്ചതിനാല് വന് ദുരന്തം ഒഴിവായി. ഞായറാഴ്ച വൈകീട്ടുണ്ടായ അപ്രതീക്ഷിത മലവെള്ളപ്പാച്ചിലിലാണ് വിനോദസഞ്ചാരികള് അപകടത്തില്പ്പെട്ടത്.
ഒളര്വട്ടം കനാല് മുതല് ടി.കെ കോളനി വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളില് പ്രത്യേകിച്ച് കെട്ടുങ്ങല്,ആനക്കുണ്ട്,ബാലവാടിപ്പടി,കോയിപ്ര മലവാരം തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളില് വലിയ തിരക്കായിരുന്നു ഞായറാഴ്ച. എന്നാല്, മലയോര മേഖലയില് പെയ്ത മഴയെത്തുടര്ന്ന് പുഴയില് പെട്ടെന്ന് വെള്ളം ഉയര്ന്നു. നാട്ടുകാരില് ചിലര് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കിയെങ്കിലും സഞ്ചാരികള് അത് അവഗണിച്ചു. കുത്തനെയുള്ളതും പാറക്കല്ലുകള് നിറഞ്ഞതുമായ കോട്ടപ്പുഴ ക്ഷണനേരംകൊണ്ട് അപകടകാരിയായി മാറി. വെള്ളം ഉയര്ന്നതോടെ മറ്റിടങ്ങളിലേക്ക് രക്ഷപ്പെടാന് കഴിയാതെ പലരും പുഴമധ്യത്തിലെ പാറക്കെട്ടുകളില് കുടുങ്ങിപ്പോയി. കൂറ്റന് പാറക്കഷ്ണങ്ങളും മരങ്ങളും പുഴയിലൂടെ ഒഴുകി വന്നതോടെ രക്ഷപ്രവര്ത്തനത്തെയും ബാധിച്ചു.
വിവരമറിഞ്ഞ് പോലീസും ഫയര് ആന്ഡ് റെസ്ക്യൂവും സന്നദ്ധപ്രവര്ത്തകരും നാട്ടുകാരും ചേര്ന്ന് സ്ഥലത്തെത്തി. മണിക്കൂറുകളുടെ ശ്രമത്തിനൊടുവിലാണ് പുഴമധ്യത്തില് കുടുങ്ങിയ 27 പേരെ പുറത്തെത്തിക്കാനായത്. വലിയ മഴയില്ലാത്ത സമയത്തും മലയോര മേഖലയില് മഴ പെയ്താല് പെട്ടെന്ന് കുത്തിയൊഴുകുന്ന സ്വഭാവമുള്ള പുഴയാണിത്. ഞായറാഴ്ച ചെറിയ ചാറ്റല് മഴ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായതെന്നും മലവെള്ളപ്പാച്ചില് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും നാട്ടുകാര് പറയുന്നു.