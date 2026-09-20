ബെംഗളൂരു: കർണാടകയിൽ സർക്കാർ കോളേജുകളിൽ നിന്ന് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പഠനയാത്രകൾക്ക് പുതിയ സുരക്ഷാ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ. യാത്രയ്ക്കിടെ വിദ്യാർഥികൾ സെൽഫി എടുക്കുന്നതും റീലുകൾ ചിത്രീകരിക്കുന്നതും നിരോധിച്ചു. അപകടസാധ്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ വിദ്യാർഥികൾ സുരക്ഷാ നിർദേശങ്ങൾ ലംഘിച്ച് ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോകളും എടുക്കുന്ന സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കുകയാണ് നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഇതുസംബന്ധിച്ച മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പുറത്തിറക്കി.
പുതിയ ചട്ടപ്രകാരം സർക്കാർ പ്രഥമ ഗ്രേഡ് കോളേജുകൾ വിദ്യാഭ്യാസ യാത്ര സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ മുൻകൂർ അനുമതി നേടണം. യാത്രയുടെ വിശദമായ പരിപാടിപ്പട്ടിക, യാത്ര ചെയ്യുന്ന വിദ്യാർഥികളുടെ വിവരങ്ങൾ, സമ്മതപത്രങ്ങൾ എന്നിവ അനുമതിക്കായി സമർപ്പിക്കണം. വിദ്യാർഥികളുടെ രക്ഷിതാക്കളിൽ നിന്നുള്ള രേഖാമൂലമുള്ള സമ്മതവും നിർബന്ധമാണ്. അനുമതി ലഭിച്ച പരിപാടിപ്പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര മാറ്റുന്നതിനും നിയന്ത്രണമുണ്ട്.
പഠനയാത്ര യാത്രയുടെ ആകെ ദൈർഘ്യം അഞ്ച് ദിവസത്തിൽ കവിയാൻ പാടില്ല. യാത്രയ്ക്കുള്ള സമയവും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടും. മഴക്കാലത്ത് വിദ്യാഭ്യാസ യാത്രകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്നും വകുപ്പ് നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ, നദികൾ, കടൽത്തീരം, കനത്ത വനപ്രദേശങ്ങൾ, കുത്തനെയുള്ള മലപ്രദേശങ്ങൾ തുടങ്ങിയ അപകടസാധ്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേക സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കണം.
യാത്രയിൽ ട്രെക്കിങ്, നീന്തൽ തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പരിശീലനം നേടിയ വിദഗ്ധരുടെ സാന്നിധ്യം ഉറപ്പാക്കണം. ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിലെ ആവശ്യമായ അനുമതികളും മുൻകൂട്ടി നേടണം. യാത്രയുടെ വിവരങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കണമെന്നും മാർഗനിർദേശത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
യാത്രയ്ക്കിടെ വിദ്യാർഥികളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ അധ്യാപകർക്കും പ്രത്യേക ഉത്തരവാദിത്വം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സെൽഫി, റീലുകൾ എന്നിവയുടെ നിയന്ത്രണത്തെക്കുറിച്ച് യാത്രയ്ക്ക് മുമ്പ് വിദ്യാർഥികൾക്ക് വ്യക്തമായ നിർദേശം നൽകണം. യാത്രയ്ക്കിടെ വിദ്യാർഥികളെ അധ്യാപകർ നിരീക്ഷിക്കുകയും അപകടസാധ്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് അവർ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയും വേണം.
അതിഥി അധ്യാപകരുടെ മാത്രം മേൽനോട്ടത്തിൽ വിദ്യാർഥികളെ വിദ്യാഭ്യാസ യാത്രയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പാടില്ലെന്നും വകുപ്പ് നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറഞ്ഞത് ഒരു സ്ഥിരം അധ്യാപകൻ യാത്രാസംഘത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഒരു യാത്രാസംഘത്തിൽ പരമാവധി നാല് അധ്യാപകർ ഉണ്ടാകാം. ഇതിൽ രണ്ട് വനിതാ അധ്യാപകർ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നും ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഡി ജീവനക്കാരനും സംഘത്തിൽ ഉൾപ്പെടണമെന്നും നിർദേശമുണ്ട്.
വിദ്യാഭ്യാസ യാത്രകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന കോളേജുകൾ യാത്രയ്ക്ക് മുമ്പ് സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് ആവശ്യമായ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തണമെന്നും വിദ്യാർഥികളുടെ രക്ഷിതാക്കളിൽ നിന്ന് സമ്മതം വാങ്ങണമെന്നും നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. യാത്രാ വാഹനങ്ങളുടെ സുരക്ഷയും പരിശോധിക്കണം. യാത്രയുടെ മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളെ അറിയിച്ച ശേഷമേ യാത്ര നടത്താവൂ.
അതേസമയം, വലിയ വിദ്യാർഥി സംഘങ്ങളിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗം പൂർണമായി നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പ്രായോഗികമായി ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് ചില അധ്യാപകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഓരോ വിദ്യാർഥിയും റീലോ സെൽഫിയോ എടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് യാത്രയ്ക്കിടെ തുടർച്ചയായി പരിശോധിക്കുന്നത് അധ്യാപകർക്ക് എളുപ്പമല്ലെന്നും അവർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. എങ്കിലും അപകടസാധ്യതയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ വിദ്യാർഥികളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ആവശ്യമായിരിക്കുകയാണെന്നാണ് അധികൃതരുടെ നിലപാട്.