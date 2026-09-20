വാരണാസി : ഉത്തർപ്രദേശിലെ വാരണാസിയിൽ 30 ലക്ഷം രൂപ പ്രതിഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്ന നക്സൽ കമാൻഡർ ബ്രിജേഷ് ഗഞ്ച്ഹു എന്ന ഗോപാൽ സിംഗ് കൊല്ലപ്പെട്ടു. ജാർഖണ്ഡ് ആസ്ഥാനമായുള്ള നിരോധിത നക്സൽ സംഘടനയായ തൃതീയ പ്രസ്തുതി കമ്മിറ്റി (ടിപിസി) യുടെ കമാൻഡറാണ് ഗഞ്ച്ഹു.
വാരണാസിയിൽ ഉത്തർപ്രദേശ് ഭീകരവിരുദ്ധ സേനയുമായുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിലാണ് ഗഞ്ച്ഹു കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു. പ്രദേശത്ത് ഗഞ്ചുഹുവിന്റെ സാന്നിധ്യം സംബന്ധിച്ച രഹസ്യ വിവരം ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ഓപ്പറേഷൻ നടത്തിയത്.
വർഷങ്ങളായി ഭീകരവാദ ധനസഹായ കേസിൽ ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി (എൻഐഎ)യും ഗഞ്ച്ഹുവിനെ അന്വേഷിച്ചു വരികയായിരുന്നു. ഗഞ്ചുഹുവിനെ പിടികൂടുന്നതിലേക്ക് നയിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നവർക്ക് ആകെ 30 ലക്ഷം രൂപ പാരിതോഷികം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ജാർഖണ്ഡ് സർക്കാർ 25 ലക്ഷം രൂപ പാരിതോഷികം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു, അതേസമയം എൻഐഎ 5 ലക്ഷം രൂപ കൂടി പാരിതോഷികം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. നക്സൽ കമാൻഡർക്ക് ആകെ 30 ലക്ഷം രൂപ പാരിതോഷികം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.
ആരായിരുന്നു ബ്രിജേഷ് ഗഞ്ച്ഹു
നിരോധിത ടിപിസിയുമായി ബന്ധമുള്ള ഗോപാൽ സിംഗ് എന്ന ബ്രിജേഷ് ഗഞ്ച്ഹു അതിന്റെ കമാൻഡർമാരിൽ ഒരാളായി തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു. ജാർഖണ്ഡിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ഈ സംഘടന സജീവമായിരുന്നു. എൻഐഎ അന്വേഷിക്കുന്ന തണ്ട്വ ഭീകരവാദ ധനസഹായ കേസുമായി ഗഞ്ച്ഹുവിന് ബന്ധമുണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു. നിരവധി വർഷങ്ങളായി ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇയാൾ തിരച്ചിൽ നടത്തിവരികയായിരുന്നു.