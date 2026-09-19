മുംബൈ: രൺവീർ സിംഗും രണ്ടാമത്തെ കുഞ്ഞിനെ കാത്തിരിക്കുന്ന ദീപിക പദുക്കോണും സിദ്ധിവിനായക് ക്ഷേത്രം സന്ദര്ശിച്ചു. വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് നടൻ രൺവീർ സിംഗും ദീപിക പദുക്കോണും മുംബൈയിലെ സിദ്ധിവിനായക് ക്ഷേത്രം സന്ദർശിച്ചത്.
ഗർഭകാല ചിത്രങ്ങളും കുടുംബചിത്രങ്ങളും പങ്കുവെച്ചതിന് പിന്നാലെ, രണ്ടാമത്തെ കുഞ്ഞിനായുള്ള കാത്തിരിപ്പിനിടയിലാണ് ഈ സന്ദർശനം. രൺവീറിന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്കൊപ്പമാണ് ഇരുവരും എത്തിയത്. രണ്ടാമത്തെ കുഞ്ഞിനെ വരവേൽക്കാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്ന ദീപിക ഓറഞ്ച്, പർപ്പിൾ നിറങ്ങളിലുള്ള കുർത്ത സെറ്റാണ് ധരിച്ചിരുന്നത്.
പർപ്പിൾ കുർത്തയും വെള്ള ട്രൗസറുമായിരുന്നു രൺവീറിന്റെ വേഷം. ഗർഭകാല ഫോട്ടോഷൂട്ടിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഈ ക്ഷേത്ര സന്ദർശനം നടന്നത്. തങ്ങളുടെ മകൾ ‘ദുവ’ ജനിക്കുന്നതിന് വെറും രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ്, 2024 സെപ്റ്റംബർ 6-ന് സിദ്ധിവിനായക് ക്ഷേത്രം സന്ദർശിച്ച ഓർമ്മകളും ഇത് പുതുക്കി.
തലേദിവസം, ലാൽബാഗ്ച രാജയിൽ ‘ബപ്പ’യുടെ അനുഗ്രഹം തേടുന്ന രൺവീറിനെ കണ്ടിരുന്നു. പിങ്ക് കുർത്ത ധരിച്ച താരം വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ കൈകൂപ്പി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കാണാമായിരുന്നു.