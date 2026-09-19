കോട്ടയം: ഇടതുപക്ഷ പാര്ട്ടി പ്രവര്ത്തകരെയും അനുഭാവികളെയും പരിഗണിക്കുന്നതില് എല്ഡിഎഫ് സര്ക്കാരിന് വീഴ്ചയുണ്ടായെന്ന് സിപിഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ബിനോ
യ് വിശ്വം. കേരള സംസ്ഥാന ചെത്തുത്തൊഴിലാളി ഫെഡറേഷ (എഐടിയുസി)ന്റെ സംസ്ഥാന പ്രതിനിധി സമ്മേളനം വൈക്കത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
പേര് ഒരിടത്തുപോലും പരാമര്ശിച്ചില്ലെങ്കിലും പിണറായി വിജയനെ ഉന്നമിട്ടായിരുന്നു ബിനോയ് വിശ്വത്തിന്റെ വാക്കുകള്.
പയ്യന്നൂര്, തളിപ്പറമ്പ്, അമ്പലപ്പുഴ, വൈക്കം, കൊടുങ്ങല്ലൂര് എന്നിവിടങ്ങളില് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്ട്ടികളും ഇടതുപക്ഷവും തോല്ക്കാന് പാടില്ലായിരുന്നു. നമ്മുടെ ആളുകള്തന്നെ നമുക്ക് വോട്ട് ചെയ്തില്ല. തോല്വിയേക്കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോള് ഈ ചോദ്യം നാം ചോദിക്കണം. പാര്ട്ടി ബന്ധുക്കളെ, നമ്മുടെ സഖാക്കളെ നാം വേണ്ടത്ര ഗൗരവത്തില് പരിഗണിച്ചോ, കേട്ടോ, പഠിച്ചോ? ഏറ്റവും ചെറിയ ആവശ്യംപോലും നാം അവര്ക്കുവേണ്ടി ചെയ്തുകൊടുത്തോ എന്ന് ചിന്തിക്കണം.
നമ്മുടെ പ്രവര്ത്തകരില് പലരും നമുക്ക് വോട്ട് ചെയ്തില്ല. വോട്ട് ചെയ്യാതെ ഇടതുപക്ഷത്തെ തോല്പ്പിച്ചത് തെറ്റാണ്. ആ തെറ്റ് പരിശോധിക്കപ്പെടണം. നമ്മള് നമ്മുടെ ആളുകളില്നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതുപോലെ അവരും നമ്മളില്നിന്ന് ചില കാര്യങ്ങള് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്ന കാര്യം നാം തിരിച്ചറിയണം. ആ തെറ്റ് എന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടായി എന്ന് നമ്മള് ചിന്തിക്കണം. പാഠം പഠിക്കുമ്പോള് എന്തു കൊണ്ട് തോറ്റുവെന്ന് നാം പഠിക്കണം. തോല്വി തോല്വിയാണ്. വീഴ്ചയുണ്ടായാല് വീഴ്ചയാണെന്ന് പറയും.
കള്ള് വ്യവസായത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതില് എല്ഡിഎഫ്. സര്ക്കാരിന് വീഴ്ചയുണ്ടായി. ബാറിന് ദൂരപരിധി 50 മീറ്റര്. ഷാപ്പിന് 400 മീറ്റര്. ഇതെന്തു ന്യായം. ഇത് അന്യായമാണ്. ഇത് മനസിലാക്കേണ്ടത് ഇടതുപക്ഷമാണ്. എല്ഡിഎഫ് കണ്വീനറായിരുന്ന ടി.പി. രാമകൃഷ്ണന് അറിയാം, എല്ലാ യോഗത്തിലും സിപിഐ പ്രതിനിധികള് ഈ വിഷയം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. കള്ള് വ്യവസായത്തെ രക്ഷിക്കാന് കടപ്പെട്ടത് ഇടതുപക്ഷമാണ്. ന്യായമായ കാര്യങ്ങള് ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചു. എല്ഡിഎഫ് യോഗത്തില് ഈ വിഷയം ഉന്നയിക്കുമ്പോഴെല്ലാം ശരിയാക്കാമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയും പറഞ്ഞു. അഞ്ചുകൊല്ലം ഭരിച്ചിട്ടും ഒന്നും ചെയ്തില്ല. ശരിയാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാല് പോരാ, ചെയ്തുകാണിക്കണമെന്നും ബിനോയ് വിശ്വം പറഞ്ഞു.