ഗുരുവായൂര്: ഗുരുവായൂര് ക്ഷേത്രത്തില് അടുത്ത ആറുമാസക്കാലത്തേക്കുള്ള മേല്ശാന്തിയായി ക്ഷേത്രം ഓതിയ്ക്കന് ഗുരുവായൂര് പുത്തമ്പല്ലി പഴയത്ത് മനയ്ക്കല് സതീശന് നമ്പൂതിരിയെ (58) നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. ഇന്നലെ ഉച്ച:പൂജ കഴിഞ്ഞ് നടതുറന്ന സമയത്ത് ഭക്തജനങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു നറുക്കെടുപ്പ്.
നാലമ്പലത്തിനകത്തെ നമസ്കാര മണ്ഡപത്തില് തന്ത്രിമാരായ ചേന്നാസ് ദിനേശന് നമ്പൂതിരിപ്പാടിന്റേയും, കൃഷ്ണന് നമ്പൂതിരിപ്പാടിന്റേയും സാന്നിധ്യത്തില്, നിലവിലെ മേല്ശാന്തി ടി.എന്. നാരായണന് നമ്പൂതിരിയാണ് സതീശന് നമ്പൂതിരിയുടെ നറുക്കെടുത്തത്. ഇന്നലെ നടന്ന കൂടികാഴ്ച്ചക്കെത്തിയ 38 പേരില്, 33 പേര് യോഗ്യത നേടി. യോഗ്യത നേടിയ 33 പേരില് നിന്നാണ് നിയുക്ത മേല്ശാന്തി സതീശന് നമ്പൂതിരിയെ തെരഞ്ഞെടുത്തത്. ഇന്നലെ രാവിലെ 4.30 ന് ഗണപതി ഹോമത്തിനും, ഉഷ:പൂജയ്ക്കും മുമ്പായി ഭഗവാന് പുഷ്പാഞ്ജലിയും ഇദ്ദേഹം നടത്തിയിരുന്നു.
എല്ലാം ശ്രീഗുരുവായൂരപ്പന്റെ അനുഗ്രഹം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്. പ്രാര്ത്ഥിച്ചതെല്ലാം ഭഗവാന് തന്നിട്ടുണ്ട്. പുതിയ നിയോഗത്തെ കുറിച്ച് നിറകണ്ണുകളോടെ അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു. അച്ഛനില് നിന്നും പൂജാവിധികള് സായത്തമാക്കിയ സതീശന് നമ്പൂതിരി, കഴിഞ്ഞ 42 വര്ഷമായി ഗുരുവായൂര് ക്ഷേത്രത്തില് ഓതിക്കനായി പ്രവര്ത്തിച്ചുവരികയായിരുന്നു. ഇതിനുമുമ്പ് 2014 ലും, കൊറോണ കാലയളവായ 2020 ലും ഇദ്ദേഹം ഗുരുവായൂര് ക്ഷേത്രം മേല്ശാന്തിയായിട്ടുണ്ട്. അച്ഛന് പഴയത്ത് മനയ്ക്കല് ഇട്ടിരവി നമ്പൂതിരി. അമ്മ: പൊട്ടക്കുഴി മനയ്ക്കല് ശാന്ത അന്തര്ജ്ജനം. ഒറ്റപ്പാലം ലക്കിടി മേച്ചേരി മനയ്ക്കല് ഷീജ അന്തര്ജ്ജനമാണ് ഭാര്യ. ആയുര്വ്വേദ ഡോക്ടറായ ശ്രീരഞ്ജിനിയും, ചെന്നൈയില് സോഫ്റ്റ്വെയര് എഞ്ചിനീയറായ ശ്രീവിദ്യയും മക്കളാണ്. മരുമകന്: ഇരിങ്ങാലക്കുട കരുവന്നൂര് ചാലൂര് മനയ്ക്കല് വിഷ്ണു നമ്പൂതിരി. 12 ദിവസത്തെ ഭജനമിരുന്ന ശേഷം ഈ മാസം 30-ന് അത്താഴപൂജക്ക് ശേഷം അടയാള ചിഹ്നമായ താക്കോല്ക്കൂട്ടം ഏറ്റുവാങ്ങി, പുതിയ മേല്ശാന്തിയായി ചുമതലയേല്ക്കും. ഒക്ടോബര് ഒന്നു മുതല് 6-മാസത്തേക്കാണ് മേല്ശാന്തിയുടെ ചുമതല.