മുംബൈ: അധികാരമേറ്റ് മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഹോട്ടലുകളിലെ ഭക്ഷണ ശുദ്ധി വിലയിരുത്താൻ വ്യാപകമായ റെയ്ഡ് നടത്തി ജനപ്രിയനായ ‘യഥാർത്ഥ സിങ്കം’ തുക്കാറാം മുണ്ഡെ, ആശുപത്രികൾക്കെതിരെ. സിനിമയിലെ ‘സിങ്കം’ പോലെ യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിലെ ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് മഹാരാഷ്ട്ര ഫുഡ് ആൻഡ് ഡ്രഗ്സ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ (എഫ്ഡിഎ) കമ്മീഷണർ തുക്കാറാം മുണ്ഡെ. മുണ്ഡെ എക്സിലൂടെ ആശുപത്രിക്കൊള്ളയുടെ ഉദാഹരണം ഇങ്ങനെ വിശദീകരിച്ചു. ഐവി സെറ്റിന് വാങ്ങാവുന്ന പരമാവധി വില 11.05 രൂപയെന്ന് ഉൽപ്പന്നത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ, ആശുപത്രികളിൽ ചിലത് രോഗികളിൽനിന്ന്് ഈടാക്കുന്നത് 325 രൂപയാണ്. ഈ വിഷയത്തിൽ മരുന്നുവില നിർണ്ണയ അതോറിറ്റിക്ക് കത്തെഴുതിയിട്ടുണ്ട്. വൈകാതെ ഈ വിഷയത്തിൽ നടപടികൾ ഉണ്ടായേക്കും.
ആശുപത്രികളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെഡിക്കൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ഈടാക്കുന്ന വിലയും ആ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ എംആർപിയും തമ്മിലുള്ള വലിയ അന്തരം സംബന്ധിച്ച് തുക്കാറാം മുണ്ഡെ പ്രകടിപ്പിച്ച ആശങ്ക ജനങ്ങൾക്ക് ഏറെ ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന പുതിയ ചില തീരുമാനങ്ങൾക്ക് വഴിവെക്കുന്നതാകും.
ചികിത്സാ വേളയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ വില അറിയാത്ത രോഗികൾക്ക് , യഥാർത്ഥ വ്യാപാര വിലയേക്കാൾ നൂറുകണക്കിനോ ആയിരക്കണക്കിനോ ശതമാനം അധികം നൽകേണ്ടി വന്നേക്കാമെന്ന് തുക്കാറാം മുണ്ഡെ പറഞ്ഞു.
ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റിൽ, ആശുപത്രി ബില്ലിലെ ഏറ്റവും വലിയ തുക പലപ്പോഴും ആശുപത്രിക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കില്ലെന്ന് മുണ്ഡെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഒരു മെഡിക്കൽ ഉൽപ്പന്നത്തിന് ഈടാക്കുന്ന വില അതിന്റെ യഥാർത്ഥ ചെലവിനെയാണോ അതോ വലിയൊരു അധിക ലാഭം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണോ എന്ന് അറിയാൻ രോഗികൾക്ക് മാർഗമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
‘ചികിത്സയ്ക്കായി പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു രോഗിക്ക്, ഒരു മെഡിക്കൽ ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ വില അതിന്റെ യഥാർത്ഥ ചെലവാണോ അതോ വാർഡിലെത്തുന്നതിന് വളരെ മുമ്പുതന്നെ നിശ്ചയിച്ച അധിക വിലയാണോ എന്ന് അറിയാൻ കഴിയില്ല. വിവരങ്ങളിലുള്ള ഈ വിടവ് അടിസ്ഥാനപരമായി ഒരു പൊതുജനാരോഗ്യ പ്രശ്നമാണ്,’ എന്ന് മുണ്ടെ എഴുതി.
വ്യാപാര വിലയും എംആർപിയും തമ്മിലുള്ള വലിയ അന്തരം
മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ആശുപത്രികളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെഡിക്കൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് നടത്തിയ ഒരു സർവേയെക്കുറിച്ച് മുണ്ഡെ പരാമർശിച്ചു; ചില ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വ്യാപാര വിലയും അവയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള എംആർപിയും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ടെന്ന് അതിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.
അദ്ദേഹം പങ്കുവെച്ച കണക്കുകൾ പ്രകാരം, 11.05 രൂപ വ്യാപാര വിലയുള്ള ഒരു ഐവി ഇൻഫ്യൂഷൻ സെറ്റിന് ആശുപത്രി ഈടാക്കിയത് 325 രൂപയായിരുന്നു. അതായത്, ഇതിലെ അധിക വില 2,841 ശതമാനമായിരുന്നു.
അതുപോലെ, 6.75 രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയ സിറിഞ്ചിന് 57.20 രൂപയും, 29.41 രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയ കത്തീറ്ററിന് 310 രൂപയുമായിരുന്നു എംആർപി.
‘ഇവ രോഗികൾക്ക് ഇഷ്ടാനുസരണം തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന വാങ്ങലുകളല്ല,’ മുണ്ഡെ പറഞ്ഞു. ചികിത്സയിലുള്ള രോഗികൾക്ക് പലപ്പോഴും വില താരതമ്യം ചെയ്യാനോ, ബദൽ മാർഗ്ഗങ്ങൾ തേടാനോ, അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വിലയെക്കുറിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യാനോ കഴിയാറില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
മെഡിക്കൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിലനിർണ്ണയം
അത്തരം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ആശുപത്രികളിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നിർമ്മാതാക്കളും വിതരണക്കാരും ചേർന്നാണ് പലപ്പോഴും അവയുടെ എംആർപി നിശ്ചയിക്കുന്നതെന്ന് മുണ്ഡെ പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, വ്യാപാര വിലയേക്കാൾ വളരെ ഉയർന്നതായി എംആർപി തുടരാം; ഇത് അദ്ദേഹം ‘വിശദീകരിക്കാനാവാത്ത മാർജിൻ’ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന അവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ‘ഇതിന്റെ ഫലമായി, ചെലവ് വഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് അത് വിലയിരുത്തുന്നതിനുള്ള വിവരങ്ങൾ ഏറ്റവും കുറവായിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത്,’ എന്ന് എഫ്ഡിഎ കമ്മീഷണർ പറഞ്ഞു.
മെഡിക്കൽ ഉപയോഗസാധനങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ നിലവിലുള്ള ചട്ടങ്ങളിലെ പോരായ്മയും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ‘ഡ്രഗ്സ് (പ്രൈസസ് കൺട്രോൾ) ഓർഡർ, 2013’ പ്രകാരം നിശ്ചിത മരുന്നുകൾക്ക് വില നിയന്ത്രണങ്ങൾ ബാധകമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എന്നാൽ, മിക്ക മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾക്കും ഉപയോഗസാധനങ്ങൾക്കും ഇത്തരം വില നിയന്ത്രണങ്ങളില്ല.
പുനപ്പരിശോധനയ്ക്ക് എഫ്ഡിഎയുടെ നീക്കം
കണ്ടെത്തലുകൾ സംബന്ധിച്ച് പുനപ്പരിശോധന നടത്താൻ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് വകുപ്പിനോടും നാഷണൽ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ െ്രെപസിംഗ് അതോറിറ്റിയോടും ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് മുണ്ഡെ പറഞ്ഞു. വ്യാപാരതലത്തിലെ വിലയും പ്രഖ്യാപിത എംആർപിയും തമ്മിൽ അനുവദനീയമായ വ്യത്യാസം എത്രയായിരിക്കണം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ രൂപീകരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
മുണ്ഡെയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, ഇത്തരം നടപടികൾ വ്യാപാര വിലയും എംആർപിയും തമ്മിലുള്ള അന്തരം കുറയ്ക്കുന്നതിനും, ഒപ്പം രോഗികൾ നേരിടുന്ന വിവരങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തത പരിഹരിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കും.
മുണ്ഡെയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ, മഹാരാഷ്ട്ര എഫ്ഡിഎ സംസ്ഥാനത്തുടനീളം ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ പരിശോധനകളും കർശന നടപടികളും സ്വീകരിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. നിരവധി ഹോട്ടലുകൾ, റെസ്റ്റോറന്റുകൾ, ക്ലബ്ബുകൾ, മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ പരിശോധന നടത്തുകയും നോട്ടീസുകൾ നൽകുകയും ചെയ്തു; ചട്ടലംഘനം കണ്ടെത്തിയ ചില സ്ഥാപനങ്ങൾ അടച്ചുപൂട്ടുകയും ചെയ്തു. ഈ നടപടികൾക്ക് വിവിധ കോണുകളിൽ നിന്ന് പ്രശംസ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.