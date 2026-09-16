വാഷിംഗ്ടൺ: ശത്രുരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആക്രമണങ്ങളും ഭീഷണികളും പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനായി തന്ത്രപ്രധാനമായ ബഹിരാകാശ ആയുധങ്ങൾ വിന്യസിച്ചതായി സ്ഥിരീകരിച്ച് അമേരിക്ക. യുഎസ് എയർഫോഴ്സ് സെക്രട്ടറി ട്രോയ് മെയ്ങ്ക് ആണ് മേരിലാൻഡിൽ നടന്ന ‘എയർ, സ്പേസ് ആൻഡ് സൈബർ കോൺഫറൻസിൽ’ ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്.
ശത്രുരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അമേരിക്കൻ സൈന്യത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ “ഓൺ-ഓർബിറ്റ്” (ഭ്രമണപഥത്തിലുള്ള) ആയുധം അത്യാവശ്യമാണെന്ന് യുഎസ് എയർഫോഴ്സ് സെക്രട്ടറി ട്രോയ് മീങ്ക് പറഞ്ഞു.
മേരിലാൻഡിലെ നാഷണൽ ഹാർബറിൽ നടന്ന വാർഷിക എയർ, സ്പേസ്, ആൻഡ് സൈബർ കോൺഫറൻസിൽ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയ മീങ്ക്, എന്തുതരം യുഎസ് ആയുധമാണ് ബഹിരാകാശത്തുള്ളതെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയില്ല. എങ്കിലും, “വളർന്നുവരുന്ന ഭീഷണികൾക്കെതിരെ” “ബഹിരാകാശ നിയന്ത്രണത്തിനായി” ഇത് ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം സൂചന നൽകി. മിസൈലുകളിൽ നിന്നും മറ്റ് വ്യോമ ഭീഷണികളിൽ നിന്നും അമേരിക്കയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി “ഗോൾഡൻ ഡോം” മിസൈൽ പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ബഹിരാകാശ ശേഷികൾ ട്രംപ് ഭരണകൂടം തിടുക്കപ്പെട്ട് നിർമ്മിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് മീങ്കിന്റെ പരാമർശങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത്.
ബഹിരാകാശത്തിന്റെ സൈനികവൽക്കരണം ബഹിരാകാശ മത്സരത്തോളം പഴക്കമുള്ളതാണ് – 1957-ൽ സ്പുട്നിക് ഭ്രമണപഥത്തിൽ വിക്ഷേപിച്ച ഉടൻ തന്നെ, വാഷിംഗ്ടണും മോസ്കോയും ഉപഗ്രഹങ്ങളെ ആയുധമാക്കാനും നശിപ്പിക്കാനുമുള്ള വഴികൾ തേടാൻ തുടങ്ങി. ബഹിരാകാശത്തെ ആണവായുധങ്ങളെക്കുറിച്ചായിരുന്നു ഒരിക്കൽ ഏറ്റവും വലിയ ആശങ്ക, എന്നാൽ വൻശക്തികളും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളും 1967-ൽ ഔട്ടർ സ്പേസ് കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചു, ഇത് ഭ്രമണപഥത്തിൽ വൻനാശമുണ്ടാക്കുന്ന ആയുധങ്ങളെ നിരോധിച്ചു.
“ഒരു സൈനിക ആധുനികവൽക്കരണ തന്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായി ചൈന ബഹിരാകാശ, കൗണ്ടർസ്പേസ് ശേഷികൾ വികസിപ്പിക്കുകയും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു” എന്ന് യുഎസ് സ്പേസ് ഫോഴ്സ് പറയുന്നു. അതേസമയം, റഷ്യ “ബഹിരാകാശത്തെ ഒരു യുദ്ധക്കളമായി കാണുന്നു, കൂടാതെ ഭാവിയിലെ സംഘർഷങ്ങളിൽ ബഹിരാകാശ മേധാവിത്വം നിർണ്ണായക ഘടകമാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു” എന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
അമേരിക്കയുടെ നീക്കത്തിനെതിരെ ചൈന രംഗത്തെത്തി. ബഹിരാകാശത്ത് ആയുധമത്സരം ഒഴിവാക്കണമെന്നും സൈനിക ശേഷിയും യുദ്ധസജ്ജീകരണങ്ങളും വർധിപ്പിക്കുന്നത് അമേരിക്ക അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ബഹിരാകാശത്തെ സൈനിക മത്സരം കൂടുതൽ ശക്തമാകുന്നുവെന്ന ആശങ്കയ്ക്കിടെയാണ് അമേരിക്കയുടെ പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തൽ.