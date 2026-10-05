ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യയിൽ ഉപരിപഠനത്തിനെത്തിയത് തന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ‘അബദ്ധമാണ്’ എന്ന് സിംബാബ്വെയിൽ നിന്നുള്ള കലുംബ ദ്വാലെ എന്ന യുവാവ് കുറിച്ചപ്പോൾ ആദ്യമൊന്ന് എല്ലാവരും ഞെട്ടി. എന്നാൽ, ആ വാക്കുകൾക്ക് പിന്നിൽ തികച്ചും മനോഹരമായ മറ്റൊരു അർത്ഥമുണ്ടെന്ന് പോസ്റ്റ് മുഴുവൻ വായിച്ചപ്പോഴാണ് വ്യക്തമായത്.
ബിരുദ പഠനത്തിനായി മൂന്ന് വർഷം മുൻപാണ് കലുംബ ഇന്ത്യയിലെത്തുന്നത്. നാട് വിട്ട് മറ്റൊരു രാജ്യത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇത്രയും അവിസ്മരണീയമായ അനുഭവങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഇയാൾ കരുതിയിരുന്നില്ല. തമാശ രൂപേണ ‘അബദ്ധം’ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചെങ്കിലും, ഇന്ത്യ തനിക്ക് സമ്മാനിച്ച ഓർമ്മകൾ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച അധ്യായമാണെന്ന് കലുംബ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.
ഇന്ത്യൻ ജീവിതത്തിൽ കലുംബയെ ഏറെ ആകര്ഷിച്ച കാര്യങ്ങൾ:
രുചികരമായ ഭക്ഷണം: ബിരിയാണി, ബട്ടർ ചിക്കൻ, ദോശ, മോമോസ് തുടങ്ങിയ വിഭവങ്ങൾക്ക് താൻ അടിമപ്പെട്ടുപോയെന്ന് കലുംബ പറയുന്നു.
യൂ.പി.ഐ (UPI) വിപ്ലവം:
ഒരു കപ്പ് ചായക്ക് മുതൽ യാത്രാക്കൂലിക്ക് വരെ ഫോൺ വഴി എളുപ്പത്തിൽ പണമടയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനം ഏറെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി.
യാത്രകളും കാഴ്ചകളും: മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് നിരവധി യാത്രകൾ നടത്തിയെങ്കിലും ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം മാത്രമാണ് കാണാൻ സാധിച്ചതെന്നും, ഇനിയും ഏറെ കാഴ്ചകൾ ബാക്കിയുണ്ടെന്നും ഇയാൾ ഓർക്കുന്നു.
സാംസ്കാരിക വൈവിധ്യം: വൈവിധ്യമാർന്ന സംസ്കാരങ്ങളും ഭാഷകളും അടുത്തറിയാനും ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മികച്ച സുഹൃത്തുക്കളെ നേടാനും ഈ പഠനകാലം സഹായിച്ചു.
ഇന്ത്യ നൽകിയ ഊഷ്മളമായ സ്നേഹവും അനുഭവങ്ങളും കൊണ്ട് ഇനി സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാൻ മനസ്സ് അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് കലുംബ ഈ പോസ്റ്റ് പങ്കുവെച്ചത്. ഇന്ത്യയെയും ഇവിടുത്തെ സംസ്കാരത്തെയും നെഞ്ചിലേറ്റിയ ഈ വിദേശ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ വാക്കുകൾ ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തരംഗമാവുകയാണ്.