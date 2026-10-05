ജ്യോതിഷത്തിൽ വ്യാഴത്തെ ദേവന്മാരുടെ ഗുരുവായാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. ഭാഗ്യം, അറിവ്, വളർച്ച, സമ്പത്ത് എന്നിവയുടെ കാരണക്കാരനായ വ്യാഴത്തെ കണക്കാക്കുന്നു. ധനു, മീനം രാശികളുടെ അധിപനായ വ്യാഴം ഇപ്പോൾ തന്റെ പരമോന്നത രാശിയായ കർക്കിടകത്തിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്. ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജാതകത്തിൽ വ്യാഴം നല്ല സ്ഥാനത്ത് ആണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം, സമൃദ്ധി, ബഹുമാനം എന്നിവ ലഭിക്കും.വർഷത്തിലൊരിക്കൽ രാശി മാറുന്ന വ്യാഴം ഇടയ്ക്കിടെ നക്ഷത്രം മാറുകയും മനുഷ്യ ജീവിതത്തെ സ്വാധീനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നിലവിൽ വ്യാഴം ആയില്യം നക്ഷത്രത്തിന്റെ മൂന്നാം പാദത്തിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്.ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഒക്ടോബർ 8 വ്യാഴം ആയില്യം നക്ഷത്രത്തിന്റെ നാലാം പാദത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു. വ്യാഴത്തിന്റെ ഈ സംക്രമണം 12 രാശികളിലും സ്വാധീനിക്കുമെങ്കിലും മൂന്നു രാശിക്കാർക്ക് ഇത് വളരെയധികം ഗുണങ്ങൾ ചെയ്യും. ആ ഭാഗ്യ രാശികൾ ആരൊക്കെ എന്ന് നോക്കാം.
മകരം
ആയില്യം നക്ഷത്രത്തിന്റെ നാലാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന വ്യാഴം മകരം രാശിക്കാർക്ക് അനുകൂലമായ സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കും. ജീവിതത്തിൽ നിരവധി മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അവിവാഹിതർക്ക് വ്യാഴത്തിന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ നല്ലൊരു വരനെ ലഭിക്കും. ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഈ കാലയളവിൽ നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിക്കും. വളരെ കാലമായി പൂർത്തിയാകാത്ത ജോലികൾ പൂർത്തിയാകും. സമൂഹത്തിൽ ബഹുമാനവും ആദരവും വർദ്ധിക്കും. ബിസിനസുകാർക്ക് നല്ല ലാഭം ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.
ഇടവം
ആയില്യം നക്ഷത്രത്തിന്റെ നാലാം ഭാവത്തിലേക്ക് വ്യാഴം സഞ്ചരിക്കുന്നത് പല വിധത്തിലും നേട്ടങ്ങൾ നൽകും. പ്രധാനമായും ധൈര്യവും ആത്മവിശ്വാസവും വർദ്ധിക്കും. ഭാഗ്യത്തിന്റെ പൂർണ്ണ പിന്തുണ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനം വിലമതിക്കപ്പെടും. ജോലിയിലും തൊഴിലിലും ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കുറയുകയും നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. ജീവിതപങ്കാളിയുമായി നല്ല സമയം ചെലവഴിക്കാൻ സാധിക്കും.
കർക്കിടകം
ആയില്യം നക്ഷത്രത്തിന്റെ നാലാം ഭാവത്തിലേക്ക് വ്യാഴം സഞ്ചരിക്കുന്നത് കർക്കിടക രാശിക്കാർക്ക് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. ജീവിതത്തിന്റെ പല മേഖലകളിലും നിങ്ങൾക്ക് ഗണ്യമായ വിജയം ഉണ്ടാകും. ജോലിസ്ഥലത്ത് ചില പ്രധാന ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചേക്കാം. വിവാഹിതരുടെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം വർദ്ധിക്കും. ആത്മീയതയുള്ള നിങ്ങളുടെ താല്പര്യം വർദ്ധിക്കും. ജോലി അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല ജോലി ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നിയമപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ നല്ല വിജയം ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്.