ന്യൂദല്ഹി: ലൈംഗികാതിക്രമക്കേസില് മുന് മന്ത്രി നീലലോഹിതദാസന് നാടാരെ വെറുതെ വിട്ട ഉത്തരവ് ശരിവച്ച സുപ്രീം കോടതി വിധിക്കെതിരായ പുന:പരിശോധന ഹര്ജി തള്ളി. ജസ്റ്റിസ് ജെ.ബി. പാര്ഡിവാല, ജസ്റ്റിസ് സന്ദീപ് മേത്ത എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ച് ചേമ്പറില് പരിഗണിച്ച ശേഷമാണ് ഹര്ജി തള്ളിയത്. പരാതിക്കാരിയായ വനംവകുപ്പ് മുന് ചീഫ് കണ്സര്വേറ്ററാണ് പുന:പരിശോധന ഹര്ജി ഫയല് ചെയ്തിരുന്നത്. 1999-ലാണ് വനംവകുപ്പിലെ മുന് ഉദ്യോഗസ്ഥ നല്കിയ പരാതിയില് മുന്മന്ത്രി നാടാര്ക്കെതിരെ ലൈംഗികാതിക്രമക്കേസ് രജിസ്റ്റര് ചെയ്തത്.
കോഴിക്കോട് ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തി ലൈംഗികാതിക്രമം നടത്തിയെന്നായിരുന്നു പരാതി. കേസിന്റെ തുടക്കത്തില് വിചാരണ കോടതി നാടാരെ കുറ്റക്കാരനായി കണ്ടെത്തുകയും ഒരു വര്ഷത്തെ തടവ് ശിക്ഷ വിധിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാല് ഈ വിധിക്കെതിരെ സമര്പ്പിച്ച അപ്പീലില് ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷന് ബെഞ്ച് അദ്ദേഹത്തെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കി വെറുതെവിട്ടു.
ഹൈക്കോടതിയുടെ ഈ വിധിയെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പരാതിക്കാരി സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചത്. ജനുവരിയില് ജസ്റ്റിസ് ജെ. ബി. പാര്ഡിവാല, സന്ദീപ് മേത്ത എന്നിവര് അടങ്ങിയ ബെഞ്ച് ഹര്ജി തള്ളി. ഇതിനെതിരെയാണ് പുന:പരിശോധന ഹര്ജി ഫയല് ചെയ്തിരുന്നത്.