തേനിലും മഞ്ഞള്പ്പൊടിയിലും ഏറെ ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ദിവസവും രാവിലെ വെറുംവയറ്റില് തേന്,മഞ്ഞള്പ്പൊടി മിശ്രിതം കഴിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആരോഗ്യഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ആണെന്ന് നോക്കാം. 100 ഗ്രാം തേന്, ഒരു ടേബിള്സ്പൂണ് മഞ്ഞള്പ്പൊടി, ഒരു നുള്ളു കുരുമുളക്, ഒരു ടീസ്പൂണ് ചെറുനാരങ്ങാത്തൊലി ചിരണ്ടിയത്, 2 ടേബിള് സ്പൂണ് ആപ്പിള് സിഡെര് വിനെഗര് എന്നിവ നല്ലൊരു മിശ്രിതമാക്കി ഒരു ഗ്ലാസ് ജാറില് സൂക്ഷിയ്ക്കാം.
രാവിലെ വെറും വയറ്റിൽ ഇത് കഴിക്കുന്നത് ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണ്. പ്രതിരോധശേഷി നല്കാനും ക്യാന്സർ ചെറുക്കാനും ഈ മിശ്രിതം ഉത്തമമാണ്. കോള്ഡുണ്ടെങ്കില് ഈ മിശ്രിതം ഒരു ടേബിള്സ്പൂണ് വീതം ഓരോ മണിക്കൂര് ഇടവിട്ടു 2 ദിവസം കഴിയ്ക്കാവുന്നതാണ്. വെറുതെ കഴിക്കാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് ഇത് ഭക്ഷണത്തിൽ ചേർത്തും കഴിക്കാം.