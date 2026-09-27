കേരളത്തിന്റെ പ്രകൃതി സൗന്ദര്യത്തിനും സാംസ്കാരിക പൈതൃകത്തിനും ലോകശ്രദ്ധ നേടിക്കൊടുത്ത പ്രദേശങ്ങളില് ഒന്നാണ് കുട്ടനാട്. കായലുകളും പുഴകളും നെല്വയലുകളും തെങ്ങിന് തോപ്പുകളും ഗ്രാമീണ ജീവിതവും ചേര്ന്ന് രൂപപ്പെടുത്തിയ അതുല്യമായ ഭൂ പ്രകൃതിയാണ് കുട്ടനാടിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. സഞ്ചാരികള്ക്ക് ഓരോ സന്ദര്ശനത്തിലും പുതിയ കാഴ്ചകളും അനുഭവങ്ങളും സമ്മാനിക്കുന്ന ആ നാട് കേരളത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക മണ്ഡലത്തില് മഹത്തായ മുദ്ര പതിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
സമുദ്രനിരപ്പിനേക്കാള് താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളില് കൃഷി ചെയ്യുന്ന ലോകത്തിലെ അപൂര്വ്വ കാര്ഷിക മേഖലകളില് ഒന്നാണ് കുട്ടനാട്. വിശാലമായ പാടശേഖരങ്ങളില് നെല്കൃഷി നടത്തുന്നതും ചുറ്റുമുള്ള കായലുകളേയും തോടുകളെയും ആശ്രയിച്ച് ജനജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകുന്നതും കുട്ടനാടിന്റെ സവിശേഷതയാണ്. കുട്ടനാടിനെ സഞ്ചാരികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഇടമാക്കുന്നതില് കായല് യാത്രകള്ക്ക് വലിയ പങ്കുണ്ട്. വേമ്പനാട്ട് കായല്, പുന്നമട കായല് തുടങ്ങിയ വിശാലമായ ജലാശയങ്ങളിലൂടെ ഹൗസ് ബോട്ടില് നടത്തുന്ന യാത്രകള് സഞ്ചാരികള്ക്ക് മറക്കാനാവാത്ത അനുഭവമാണ് സമ്മാനിക്കുന്നത്. പമ്പ, അച്ചന്കോവില്, മണിമല തുടങ്ങിയ നദികള് കുട്ടനാട്ടിലെ കായലുകളിലേക്കും പാടശേഖരങ്ങളിലേയ്ക്കും ജലം എത്തിക്കുന്നു. ഈ നദികളും കായലുകളും ചേര്ന്നാണ് കുട്ടനാടിന്റെ സവിശേഷമായ ജല സമ്പത്ത് രൂപപ്പെടുന്നത്.
എന്നാല് ജലത്തോട് ഇത്രയേറെ അടുത്ത് ജീവിക്കുന്ന കുട്ടനാട്ടിലെ ജനങ്ങള്ക്ക് ചില പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളെയും നേരിടേണ്ടിവരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് വെള്ളപ്പൊക്കം കുട്ടനാടിന്റെ ജീവിതത്തെ പലപ്പോഴും വലിയ രീതിയില് ബാധിക്കുന്ന പ്രകൃതി ദുരന്തമാണ്. ഇത്തരം ദുരന്തങ്ങളുടെ ആഘാതം കുറയ്ക്കാന് ശാസ്ത്രീയവും കൂട്ടായതുമായ നടപടികള് സ്വീകരിക്കണം. നദികളും കായലുകളും തോടുകളും പതിവായി ശുദ്ധീകരിച്ച് നീരൊഴുക്ക് സുഗമമാക്കണം. അനധികൃത കയ്യേറ്റങ്ങളും മാലിന്യം തള്ളുന്നതും കര്ശനമായി തടയുകയും സ്വാഭാവിക ജലപാതകളും തണ്ണീര്ത്തടങ്ങളും സംരക്ഷിക്കുകയും വേണം. പാടശേഖരങ്ങളിലെ പുറം ബണ്ടുകള് ശക്തിപ്പെടുത്തി വെള്ളം നിയന്ത്രിതമായി ഒഴുക്കി വിടുന്നതിനുള്ള പമ്പുകളും ഷട്ടറുകളും കാര്യക്ഷമമായി പരിപാലിക്കണം. പ്രകൃതിയേയും ജനജീവിതത്തേയും ഒരുപോലെ സംരക്ഷിക്കുന്ന കൂട്ടായ പ്രവര്ത്തനങ്ങളാണ് കുട്ടനാടിന്റെ സുരക്ഷിതവും സുസ്ഥിരവുമായ ഭാവിയുടെ അടിസ്ഥാനം.
അതിനാല് കുട്ടനാടിന്റെ കായലുകളും നദികളും വെറും പ്രകൃതിഭംഗി മാത്രമല്ല, അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെയും ഉപജീവനത്തിന്റെയും സംസ്കാരത്തിന്റെയും അവിഭാജ്യഘടകങ്ങളാണ്. ഒരുവശത്ത് കായലുകളുടെ ശാന്തതയും പച്ചപ്പും സഞ്ചാരികളെ ആകര്ഷിക്കുമ്പോള് മറുവശത്ത് അതേ ജലസമ്പത്ത് ചില സമയങ്ങളില് പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങള്ക്ക് കാരണമാകുന്നു. പ്രകൃതിയുടെ അനുഗ്രഹങ്ങളും വെല്ലുവിളികളും ഒരുപോലെ ഏറ്റുവാങ്ങി മുന്കരുതലുകളും സംരക്ഷണനടപടികളും സ്വീകരിച്ച് ജീവിക്കേണ്ട നാടാണ് കുട്ടനാട്.