ഡൈൻ ഡേവിസ് കേന്ദ്രകഥാപാത്രമാകുന്ന പുതിയ കോമഡി-ഡ്രാമ വെബ്
സീരീസ് 'പ്രിൻസ് ഓഫ് മോളിവുഡ്' (Prince of Mollywood) ജിയോഹോട്ട്സ്റ്റാറിൽ
സ്ട്രീമിംഗ് ആരംഭിച്ചു. പിക്സൽ പ്ലേഗ്രൗണ്ട് (Pixel Playground) നിർമ്മിക്കുന്ന
ഈ സീരീസ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് ഷാനി ഖാദറാണ്.
ഡൈൻ ഡേവിസിനൊപ്പം നിർമൽ പാലാഴി, വിഷ്ണു, ഹരിഷ്മ, വിദ്യ
വിജയകുമാർ, അശ്വിൻ വിജയൻ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ താരങ്ങളും പ്രധാന
വേഷങ്ങളിൽ എത്തുന്നു.
സിനിമ എന്ന ഒറ്റ സ്വപ്നവുമായി മുന്നോട്ടുപോകുന്ന ഫിറോസിന് മുന്നിൽ
ഉമ്മയും വാപ്പയും വിവാഹാലോചനയുമായി എത്തുന്നതോടെയാണ് കഥ
രസകരമായ വഴിത്തിരിവിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. അതിനിടയിൽ ഒരു പ്രത്യേക
സാഹചര്യത്തിൽ ഫിറോസ് സൽമയെ കണ്ടുമുട്ടുന്നു. ആ കൂടിക്കാഴ്ച
ഫിറോസിന്റെ ജീവിതത്തിൽ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിന് തുടക്കമിടുന്നു.
എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും നാല് പുതിയ എപ്പിസോഡുകൾ വീതം
ജിയോഹോട്ട്സ്റ്റാറിൽ സ്ട്രീം ചെയ്യും. കോമഡിയും പ്രണയവും
കുടുംബബന്ധങ്ങളും നിറഞ്ഞ ഈ സീരീസ് കുടുംബപ്രേക്ഷകർക്കും
യുവാക്കൾക്കും ഒരുപോലെ ആസ്വദിക്കാവുന്ന അനുഭവമാണ്
സമ്മാനിക്കുന്നത്.