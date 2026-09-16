കോട്ടയം : പാലാ വൈസ് ചെയര്പേഴ്സണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പില് എല്ഡിഎഫ്-യുഡിഎഫ് വിമത സഖ്യത്തിന് ജയം. യുഡിഎഫ് വിമതന് ബിജു മാത്യൂസാണ് വിജയിച്ചത്. ബിജുവിന് 14 വോട്ടുകളും യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്ത്ഥി സെബാസ്റ്റ്യന് പനയ്ക്കലിന് 11 വോട്ടുകളും ലഭിച്ചു. സ്ഥാനം ലഭിക്കാതിരുന്ന
മറ്റൊരു യുഡിഎഫ് വിമതന് ടോണി തൈപറമ്പില് യുഡിഎഫിനു വോട്ടു ചെയ്തു. മറ്റൊരു വിമതയായ രജിതാ പ്രകാശ് വിട്ടു നിന്നു. കേരള കോണ്ഗ്രസ് മാണി വിഭാഗമാണ് ബിജു മാത്യൂസിനെ സ്ഥാനാര്ത്ഥിയായി തീരുമാനിച്ചത്. മുന് ചെയര്പേഴ്സണ് ദിയ ബിനുവിനെ പുറത്താക്കാനായി കോണ്ഗ്രസ് പിളര്ത്തിയ ബിജുവിന് കേരള കോണ്ഗ്രസ് മാണി വിഭാഗത്തിന്റെ പാരിതോഷികമായിരുന്നു ഈ പദവി. ബിജു അടക്കം നാലു കൗണ്സിലര്മാരാണ് ദിയയെ പുറത്താക്കാനായി കോണ്ഗ്രസ് വിപ്പ് ലംഘിച്ച് കഴിഞ്ഞ തവണ വോട്ടു ചെയ്തത്. ഇക്കുറി വിമതപക്ഷത്ത് രണ്ടു പേര് മാത്രമായി.
വൈസ് ചെയര്പേഴ്സണ് സ്ഥാനം കിട്ടാഞ്ഞ ടോണി തൈപ്പറമ്പില് തിരികെ യുഡിഎഫ് പക്ഷത്തേയ്ക്ക് മാറി. ആടുകളെ തമ്മിലടിപ്പിച്ച് ചോര കുടിക്കുന്ന കുറുക്കനാണ് കുതിരക്കച്ചവടത്തിന് നേതൃത്വം നല്കിയ മാണി വിഭാഗം നേതാവ് ബിജു പാലൂപ്പടവനെന്ന് ടോണി ആരോപിച്ചു.