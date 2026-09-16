കൊച്ചി: എറണാകുളം മഹാരാജാസ് കോളേജ് വിദ്യാര്ഥി അഭിമന്യുവിനെ കൊലചെയ്ത കേസില് രഹസ്യ വിചാരണ ആവശ്യപ്പെടുന്ന പ്രതികളുടെ അപേക്ഷയില് എറണാകുളം പ്രിന്സിപ്പല് ജില്ലാ സെഷന്സ് കോടതി ഈ മാസം 22ന് വിധി പറയും. പ്രതികളുടെ ആവശ്യത്തെ പ്രോസിക്യൂഷന് ശക്തമായി എതിര്ത്തു.
മാധ്യമപ്രവര്ത്തകരുടെ കോടതി പ്രവേശനം നിയന്ത്രിക്കണം. തങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങള് പകര്ത്തി പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് തടയണമെന്നുമടക്കമാണ് പ്രതികളുടെ ആവശ്യം.എന്നാല്, പൊതു പ്രാധാന്യമുള്ള കേസായതിനാല് അത് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യുന്നത് മാധ്യമങ്ങളുടെ അവകാശമാണെന്നും തടയാനാകില്ലെന്നും സ്പെഷ്യല് പബ്ലിക് പോസിക്യൂട്ടര് വാദിച്ചു.
ഏറെനാളായി ജാമ്യത്തിലുള്ള പ്രതികളുടെ ഫോട്ടോ കോടതിയില് വച്ച് പകര്ത്താന് ശ്രമം ഉണ്ടാകുമെന്ന പരാതിയും മഹാരാജാസ് കോളേജ് അടുത്തായതിനാല് വിദ്യാര്ഥികള് കോടതിയില് കൂട്ടംകൂടാന് സാധ്യതയുണ്ടെന്നുമുള്ള പ്രതികളുടെ ആശങ്ക ശരിയല്ല.ഏതു ക്രമസമാധാന പ്രശ്നവും നേരിടാന് പൊലിസ് സുസജ്ജമാണെന്നും പ്രോസിക്യൂഷന് കോടതിയെ അറിയിച്ചു.
2018 ജൂലായ് രണ്ടിനാണ് മഹാരാജാസ് കോളേജിലെ എസ്എഫ്ഐ പ്രവര്ത്തകനും രണ്ടാംവര്ഷ ബിരുദവിദ്യാര്ഥിയുമായിരുന്ന അഭിമന്യു കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഡിസംബര് ആറിനകം വിചാരണ പൂര്ത്തിയാക്കണമെന്നാണ് ഹൈക്കോടതി നിര്ദേശം.