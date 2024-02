ആസ്ത്രേല്യന്‍ പാര്‍ലമെന്‍റില്‍ മോദിയെ സുദീര്‍ഘമായി പ്രശംസിച്ച് പ്രതിപക്ഷനേതാവ് കൂടിയായ എംപി പീറ്റര്‍ ഡട്ടണ്‍. ആസ്ത്രേല്യയില്‍ ആയിരുന്നിട്ട് കൂടി ഇവിടുത്തെ ഏകദേശം 20,000 ഇന്ത്യന്‍ പ്രവാസികളാണ് ഒരേ സമയം മോദീ, മോദീ എന്ന് ആര്‍ത്തുവിളിച്ചതെന്നും പീറ്റര്‍ ഡട്ടണ്‍ സഭയെ ഓര്‍മ്മിപ്പിച്ചു.

പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പീറ്റര്‍ ഡട്ടന്‍ ആസ്ത്രേല്യയിലെ പാര്‍ലമെന്‍റില്‍ മോദിയെ പ്രശംസിച്ച് നടത്തുന്ന പ്രസംഗം കേള്‍ക്കാം:

Australian Politicians were jealous of Prime Minister Narendra Modi. 20,000 people chanted 'Modi-Modi' in unison even in Australia- Peter Dutton (Australian MP) pic.twitter.com/MwPnqRU3Dw

