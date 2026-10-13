ന്യൂഡൽഹി : കേന്ദ്രമന്ത്രി എൽ. മുരുകൻ മന്ത്രിസഭയിൽ നിന്ന് രാജിവച്ചു. സഹമന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകാനും രാജ്യസഭാംഗത്വം രാജിവയ്ക്കാനും അനുമതി തേടി അദ്ദേഹം പ്രധാനമന്ത്രി മോദിക്ക് കത്തെഴുതി.
തമിഴ്നാട്ടിൽ ബിജെപിയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി തന്റെ മുഴുവൻ സമയവും നീക്കിവയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് എൽ മുരുകൻ പ്രധാനമന്ത്രി മോദിക്ക് അയച്ച രാജിക്കത്തിൽ പറയുന്നു.
“ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്ര മോദിജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഭാരതമാതാവിനെയും തമിഴ്നാടിനെയും സേവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബഹുമതിയാണ്. ദിവസവേതനക്കാരായ തൊഴിലാളികളുടെ മകനായി തുടങ്ങി, ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്ര മോദിജിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയിൽ സേവനമനുഷ്ഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമാണ്.
2029-ലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി തമിഴ്നാട്ടിൽ ബിജെപിയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി മുഴുവൻ സമയവും അതിനായി പ്രവർത്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു “ എന്നാണ് മുരുകൻ സോഷ്യൽ മീഡിയ കുറിപ്പിൽ പറയുന്നത്.