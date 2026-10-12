തിരുവനന്തപുരം : യുവമോർച്ച സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി അദീന ഭാരതി ജർമ്മൻ ഷെപ്പേർഡിന്റെ ചിത്രം പോസ്റ്റ് ചെയ്തതിനെതിരെ സഖാക്കളുടെ രോഷപ്രകടനം . ധ്രുവ് രാത്തിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത ദിവസമാണ് അദീന ഭാരതി പരിഹാസരൂപേണ നായയുടെ ചിത്രം പങ്ക് വച്ചത് . എന്നാൽ പോസ്റ്റിന് കീഴെ എതിർപ്പുമായെത്തിയത് കോൺഗ്രസുകാരോ , സിജെപി അനുഭാവികളോ ആയിരുന്നില്ല. മറിച്ച് കേരളത്തിലെ സഖാക്കളായിരുന്നു.
അന്ന് ഞങ്ങളുടെ കോടിയേരിയെ കളിയാക്കിയത് പോലെ ഇത്തവണ ഞങ്ങളുടെ പിണറായിയെ കളിയാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണോ എന്നാണ് സഖാക്കളുടെ ചോദ്യം. ഈ ചോദ്യം കേട്ട് താൻ തന്നെ ഞെട്ടിയെന്നും അദീന ഭാരതി പറയുന്നു. ആരെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും പട്ടിയുടെ ഫോട്ടോ ഇട്ടാൽ അതൊക്കെ കമ്മികളുടെ നേതാവാകുമോയെന്നും, ഇത്തരത്തിൽ മറ്റുള്ളവരെ കളിയാക്കാനും, ചിത്രം എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും നടക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് കുട്ടി സഖാക്കൾക്ക് സ്വന്തം നേതാക്കന്മാരുടെ ചിത്രം കാണിച്ചു കൊടുക്കാനും അദീന ഭാരതി പറയുന്നു. മറ്റൊരു പോസ്റ്റിൽ ശബരിമല പ്രക്ഷോഭ സമയത്ത് പിണറായി സർക്കാർ കാട്ടിക്കൂട്ടിയ കാട്ടാള ഭരണത്തെയും വിമർശിക്കുന്നുണ്ട് . ‘ ഞങ്ങൾ അന്നേ പറഞ്ഞതല്ലെ … നിങ്ങൾക്കും ഒരു ദിവസം വരും, അന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരു ദയയും കാണിക്കില്ല എന്ന്‘ എന്നാണ് അദീനയുടെ വാക്കുകൾ.