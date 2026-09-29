മലപ്പുറം: മര്യാദക്ക് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം.. ‘തോന്ന്യവാസം കാണിച്ചാല് അടിച്ച് ഞങ്ങള് ഓടിക്കും, ഏത് ബാങ്ക് ആയാലും വേണ്ടില്ല.. ഏത് കമ്മീഷണറായാലും..’ കോടതി ഉത്തരവ് പ്രകാരം മലപ്പുറം പെരിന്തല്മണ്ണ വേങ്ങൂരില് വീട് ജപ്തി ചെയ്യാനെത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്കെതിരെ ഭീഷണിയും അസഭ്യവര്ഷവും നടത്തി നജീബ് കാന്തപുരം എംഎല്എ.
മഞ്ചേരി സിജെഎം കോടതിയില് നിന്ന് ബാങ്ക് ജപ്തി നടപടിയുടെ ഭാഗമായി എത്തിയ അഭിഭാഷക കമ്മീഷണര്ക്കും ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്കും സുരക്ഷ ഒരുക്കാനെത്തിയ പോലീസിനുമെതിരെയാണ് എംഎല്എ ഭീഷണിയും അസഭ്യവര്ഷവുമായി വന്നത്. വസ്തു കൈവശം എടുക്കുന്ന നടപടിക്കായി ഉദ്യോഗസ്ഥര് വീട്ടുടമയെ സമീപിക്കുന്നതിനിടെ വീട്ടുകാര് വിവരം അറിയിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് സ്ഥലത്ത് എത്തിയതായിരുന്നു എംഎല്എ. തുടര്ന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഭാഗം കേള്ക്കാന് പോലും തയ്യാറാകാതെ ഏകപക്ഷീയമായി എംഎല്എ സ്ത്രീ ഉള്പ്പെടുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥസംഘത്തിന് നേരെ അസഭ്യവര്ഷം നടത്തുകയായിരുന്നു.
അതേസമയം ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഔദ്യോഗിക കൃത്യനിര്വഹണം തടസപ്പെടുത്തിയ നജീബ് കാന്തപുരം എംഎല്എക്കെതിരെ അഡ്വക്കേറ്റ് കമ്മീഷണര് കെ.പി. കൃഷ്ണകുമാര് ജില്ലാ സിജെഎം കോടതിയിലും ജില്ലാ കോടതിയിലും പരാതി നല്കി. പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് എഫ്ഐആര് രജിസ്റ്റര് ചെയ്യാന് സിജെഎം കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. ജുഡീഷ്യല് ഓഫീസര് സരിത രവീന്ദ്രനാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവിട്ടത്. അഡ്വക്കറ്റ് കമ്മീഷണറെ എംഎല്എ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തില് പ്രതിഷേധിച്ച് ജില്ലയിലെ എല്ലാ ബാര് അസോസിയേഷനുകളും ഇന്ന് കരിദിനമായി ആചരിക്കും.