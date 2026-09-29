കുട്ടികളേയും മുതിര്ന്നവരേയും ഒരുപോലെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നമാണ് ഓര്മ്മക്കുറവ്. പ്രായമാകുന്തോറും ഓര്മ്മക്കുറവ് മുതിര്ന്നവരെ ബാധിക്കുന്നു. അതുപോലെ പഠിക്കുന്നതൊന്നും ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കുന്നില്ലന്ന പരാതിയാണ് കുട്ടികൾക്ക്. എന്നാൽ ചില കാര്യങ്ങള് ശ്രദ്ധിച്ചാല് ഓര്മ്മക്കുറവ് നമുക്ക് പരിഹരിക്കാനാവുമെന്നാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗവേഷണങ്ങള് തെളിയിക്കുന്നത്.
വ്യായാമം ചെയ്യുന്നവര്ക്ക് ഓര്മ്മശക്തി വര്ദ്ധിക്കും എന്ന് ഗവേഷകര് അഭിപ്രായപെടുന്നു. ആഴ്ചയിൽ മൂന്നു ദിവസമെങ്കിലും ജിമ്മിൽ പോയി വ്യായാമം ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്. അതുപോലെ മധ്യവയസ്കനായ ഒരാള് ഒരു ദിവസം രണ്ടോ അതിലധികമോ ഗ്ലാസ് മദ്യം കുടിക്കുകയാണെങ്കില് അത്തരത്തിലുള്ളവര്ക്ക് ഓര്മ്മ കുറവ് ഉണ്ടാകാനിടയുണ്ടെന്ന് പഠനങ്ങള് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അതിനാല് അമിത മദ്യപാനം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാകും നല്ലത്. മനസിനും ശരീരത്തിനും നല്ല ഉണര്വ്വ് നൽകാൻ ഉറക്കത്തിനാകും. കൂടുതല് ഉറക്കം ഏകാഗ്രത വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം നല്ലൊരു ദിവസവും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. കുട്ടികളെ ആവശ്യത്തിന് ഉറക്കം ശീലമാക്കുകയാണെങ്കില് അവരുടെ ഓര്മ്മശക്തി വര്ദ്ധിക്കുകയും ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും ഉണര്വ്വ് നല്കുമെന്നും ഹാര്വാര്ഡ് സര്വ്വകലാശാലയുടെ പഠനം പറയുന്നു.
ദിവസവും ഒരു ഭക്ഷണം തന്നെ കഴിക്കാതെ ഭക്ഷണ ശീലത്തില് ചെറിയ മാറ്റങ്ങള് വരുത്തുക. ദിവസവും ഭക്ഷണത്തില് ചില മാറ്റങ്ങള് വരുത്തുന്നത് തലച്ചോറിന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് നല്ലതാണ്. സൂപ്പ് തുടങ്ങിയ ഭക്ഷണപദാര്ത്ഥങ്ങള് ഭക്ഷണത്തില് ഉള്കൊള്ളിക്കണം. ആഹാരത്തില് കൂടുതലായി ഇലക്കറികളും പച്ചകറികളും ഉള്കൊള്ളിക്കുക. ഓര്മ്മശക്തി വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് പോഷകാഹാരം കൂടുതലായി ലഭിക്കുന്ന ഭക്ഷണപദാര്ത്ഥങ്ങള് നമ്മുടെ ആഹാരത്തില് ഉള്ക്കൊള്ളിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.
ദിവസവുമുള്ള ധ്യാനവും യോഗയും ഉത്ക്കണ്ഠ, വിഷാദം, ആസക്തി എന്നിവ അകറ്റാൻ സഹായിക്കുന്നു. കൂടാതെ നമ്മുടെ ഓര്മ്മ ശക്തി വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ധ്യാനവും യോഗയും സഹായകമാണ്. ഒരാഴ്ചയില് കുറഞ്ഞത് നാല് ദിവമെങ്കിലും 45 മിനുട്ട് നേരം ധ്യാനവും യോഗയും ചെയ്യണം. ഇത് നിങ്ങളുടെ ഓര്മ്മശക്തി വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം നല്ലൊരു ദിവസവും നൽകുന്നു. കാപ്പിക്കുരു ഓര്മ്മ ശക്തി വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതായി ജോണ് ഹോപ്കിന്സ് സര്വകലാശാലയിലെ ഗവേഷക സംഘം അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ആയതിനാല് ദിവസവുമുള്ള കാപ്പി ഉപയോഗം ഓര്മ്മശക്തി വര്ദ്ധിപ്പിക്കാന് സഹായിക്കുന്നു.
മല്സ്യത്തില് ധാരാളം ഒമേഗ 3 ഫാറ്റി ആസിഡ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇത് തലച്ചോറിന്റെ പ്രവര്ത്തനത്തിന് ഉത്തമമാണ്. വിഷാദരോഗം, സ്ട്രോക്ക് എന്നിവ ഒരു പരിധിവരെ തടയുന്നതിവും ഓര്മ്മശക്തി വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നു. കശുവണ്ടിയും ചോക്കലേറ്റും ഉപയോഗിക്കുക. ചോക്കലേറ്റില് കാപ്പിക്കുരു അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇത് ഓര്മ്മശക്തി വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു. കശുവണ്ടി വിറ്റാമിന് ഇയുടെ കലവറയാണ്.
വെളുത്തുള്ളി ഭക്ഷണത്തില് ധാരാളം ഉള്കൊള്ളിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇത് രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് തുല്യമായി നില നിര്ത്താന് സഹായകമാണ്. ഇത് കൂടാതെ തലച്ചോറിലേക്കുള്ള രക്തത്തിന്റെ ഒഴുക്ക് വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നു. കാബേജ്, കോളിഫ്ളവര്, പയറുവര്ഗ്ഗത്തില്പെട്ട ഭക്ഷണപദാര്ത്ഥങ്ങള് എന്നിവ നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തില് ഉൾപെടുത്തുക. ഇത് ഓര്മ്മശക്തിവര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും തലച്ചോറിന്റെ ആരോഗ്യത്തിനും ഉത്തമമാണ്. അതുപോലെ ധാന്യങ്ങള് ഭക്ഷണത്തില് ഉള്കൊള്ളിക്കുക. രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ അളവ് ശരിയായി നിലനിര്ത്തുന്നതിന് ധാന്യങ്ങള് സഹായകമാണ്.