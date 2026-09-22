കറ്റാര്വാഴ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വഴി നിരവധി സൗന്ദര്യ ഗുണങ്ങള് സ്വന്തമാക്കാന് സാധിക്കും എന്ന് നമ്മള്ക്ക് അറിയാം. നിങ്ങളുടെ ചര്മ്മം നല്ലപോലെ ക്ലിയറാക്കി എടുക്കുന്നതിനും ചര്മ്മത്തിന്റെ നിറം വര്ദ്ധിപ്പിക്കാനും, കരുവാളിപ്പ് അകറ്റാനും ഇത് സഹായിക്കും. അതുപോലെ, ചര്മ്മം നല്ല സോഫ്റ്റായി നിലനിര്ത്തനും തലയില് പുരട്ടിയാല് താരന് അകറ്റാന് വരെ ഇത് നല്ലതാണ്.
എന്നാല്, പലരും കറ്റാര്വാഴ ജെല് പുറത്തും നിന്നും വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുകയാണ് പതിവ്. കാരണം, ഇത് എങ്ങിനെ തയ്യാറാക്കി ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് പലര്ക്കും അറിയുകയില്ല.
എന്നാല് ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തില് നമ്മള്ക്ക് വീട്ടില് തന്നെ തയ്യാറാക്കി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് എങ്ങിനെയെന്ന് നോക്കാം.കറ്റാര്വാഴ എടുക്കുമ്പോള് നല്ല കട്ടിയുള്ളതും ഉള്ളില് നല്ല ഫ്ലഷ് ഉള്ളതുമായ കറ്റാര്വാഴ തിരഞ്ഞെടുക്കാന് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇതാണ് പൊതുവില് ചര്മ്മ സംരക്ഷണത്തിന് നല്ലത്. ഇതിന്റെ പുറത്തെ തൊലിയ്ക്ക് നല്ല പച്ച നിറമായിരിക്കും. എന്നാല് പുറത്ത് വെള്ള കുത്തുകള് ഉള്ളതും ലൈറ്റ് പച്ച നിറത്തില് ഉള്ളതുമായ കറ്റാര്വാഴ അധികം തിരഞ്ഞെടുക്കാത്തതാണ് നല്ലത്.തിരഞ്ഞെടുത്ത കറ്റാര്വാഴ നന്നായി കഴുകി അതിന്റെ പുറത്തെ അഴുക്കെല്ലാം നീക്കം ചെയ്യേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. അതിന് ശേഷം ഇതിന്റെ പുറത്തെ തൊലി നീക്കം ചെയ്ത് അതിന്റെ ഉള്ളില് ഉള്ള മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള ദ്രാവകം പൂര്ണ്ണമായും പോകുന്നത് വരെ തുറന്ന് വെക്കുക.
ഈ മഞ്ഞനിറത്തിലുള്ള ദ്രാവകം ചര്മ്മത്തില് അലര്ജി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് കാരണമാണ്.അതിനാല്, കറ്റാര്വാഴയുടെ ഒരു ഭാഗത്തെ തൊലി നീക്കം ചെയ്ത് ഈ ദ്രാവകം പൂര്ണ്ണമായും പോയി എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്.മഞ്ഞ ദ്രാവകം പോയതിന് ശേഷം ഒരു സ്പൂണ് ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കില് നല്ല മൂര്ച്ചയുള്ള കത്തി ഉപയോഗിച്ച് അതിലെ വെള്ള നിറത്തിലുള്ള പള്പ്പ് സ്കൂപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കുക. അല്ലെങ്കില് കത്തി ഉപയോഗിച്ച് അത് മാത്രം നീക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇതില് കറ്റാര്വാഴയുടെ തൊലി ഇതില് പെടാതിരിക്കാന് ശ്രദ്ധിക്കണം.
ഇത്തരത്തില് പള്പ്പ് എടുക്കുമ്പോള് അമിതമായി എടുക്കാതിരിക്കാന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒരു ചെറിയ ബോട്ടിലില് നിറയ്ക്കാവുന്ന അത്ര പള്പ്പ് മാത്രം എടുത്താല് മതിയാകും.ഇത്തരത്തില് എടുത്ത് വെച്ച പള്പ്പ് നല്ല വൃത്തിയുള്ള പാത്രത്തില് മാറ്റി വെക്കാന് ശ്രദ്ധിക്കണം. അതിന് ശേഷം നല്ല വൃത്തിയുള്ള മിക്സിയുടെ ജാറില് ഇട്ട് പതുക്കെ പതുക്കെ ഇത് അടിച്ച് എടുക്കുക. നല്ല സ്പീഡില് അടിച്ച് എടുക്കാന് പാടുള്ളതല്ല.നല്ല സ്മൂത്തായി വരുമ്പോള് ഇത് ഒരു വൃത്തിയുള്ളതും ഉണങ്ങിയതുമായ ചെപ്പിലേയ്ക്ക് നിങ്ങള്ക്ക് മാറ്റാവുന്നതാണ്. ഇത്തരത്തില് തയ്യാറാക്കുന്ന കറ്റാര്വാഴ ജെല്, റഫ്രിജറേറ്റ് ചെയ്യാന് മറക്കരുത്. റഫ്രിജറേറ്റ് ചെയ്താല് ഒന്ന് മുതല് രണ്ടാഴ്ച്ചവരെ ഇത് ഉപയോഗിക്കാന് സാധിക്കുന്നതാണ്.മേല് പറഞ്ഞ രീതിയില് നിങ്ങള് കറ്റാര്വാഴ ജെല് തയ്യാറാക്കിയാല് ഇതിന് നിരവധി ഗുണങ്ങള് നല്കാന് സാധിക്കും.
കാരണം, ഇതില് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള പ്രിസര്വേറ്റീവ്സും ചേര്ക്കുന്നില്ല.അതിനാല് തന്നെ ചര്മ്മ സംരക്ഷണത്തിന് ഇത് വലിയ പ്രാധാന്യം വഹിക്കുന്നുണ്ട്.ഇത് രാവിലേയും രാത്രിയിലും പുരട്ടുന്നത് നല്ലതാണ്. രാവിലെ മേയ്ക്കപ്പ് ഇടുന്നതിന് മുന്പ് ഈ ജെല് പുരട്ടാം. അഥുപോലെ, രാത്രിയില് കിടക്കുന്നതിന് മുന്പ് മുഖം നന്നായി കഴുകി തുടച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങള്ക്ക് ഇത് പുരട്ടാവുന്നതാണ്.ഇത്തരത്തില് അടുപ്പിച്ച് എല്ലാ ദിവസവും പുരട്ടിയാല് ചര്മ്മ പ്രശ്നങ്ങള് അകറ്റാന് ഇത് സഹായിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ, ചര്മ്മത്തിന് നല്ല നാച്വറല് ഗ്ലോ ലഭിക്കാനും സഹായിക്കുന്നതാണ്.
തലയില് നിന്നും താരന് അകറ്റാനാണെങ്കില് എന്നും രാത്രിയില് കിടക്കുന്നതിന് മുന്പ് കറ്റാര്വാഴ ജെല് എടുത്ത് തലയോട്ടിയില് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിറ്റേന്ന് തല കഴുകാവുന്നതാണ്. ഇത് മുടി വളര്ച്ച ഇരട്ടിയാക്കാനും മുടി കൊഴിച്ചില് തടയാനും സഹായിക്കുന്നുണ്ട്.