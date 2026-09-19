തിരുവനന്തപുരം: സെന്ട്രല് ജയിലിലെ ആശുപത്രി ബ്ലോക്ക് താന് ഡിജിപി ആയപ്പോള് മെച്ചപ്പെടുത്തിയതാണെന്നും ഇപ്പോള് അത് ആര്ക്കെങ്കിലും പ്രയോജനപ്പെടുന്നതില് സന്തോഷമുണ്ടെന്നുമാണ് ആരുടെയും പേര് പരാമര്ശിക്കാതെ ശ്രീലേഖ ഫെയ്സ്ബുക്കില് കുറിച്ചത്. കഴിഞ്ഞദിവസം മുന്ഡിജിപിയായിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനെ പുജപ്പുര സെന്ട്രല് ജയിലിലെ ആശുപത്രി ബോക്കിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു. ഇതിനെക്കുറിച്ചാണോ എന്നാണ് നെറ്റിസണിന്റെ ചോദ്യം.
തിരുവനന്തപുരം സെന്ട്രല് ജയിലിലെ ‘ആശുപത്രി ബ്ലോക്ക്’ സെല്ലുകളെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ വൃത്തിയുള്ളതാണ്. നല്ല കിടക്ക, മെത്ത, തലയിണ, ഫാന്, വൃത്തിയുള്ള ശൗചാലയം, പിന്നെ പ്രത്യേകം ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിയാനുള്ള സൗകര്യങ്ങള്, ചുറ്റും മനോഹരമായ പൂന്തോട്ടം, പ്രത്യേക ഭക്ഷണം… ഇതൊക്കെ ഞാന് ജയില് വകുപ്പ് ഡിജിപി ആയിരുന്നപ്പോള് മെച്ചപ്പെടുത്തിയെടുത്തതാണ്. ഇപ്പോള് അത് ആര്ക്കെങ്കിലും നല്ലതുപോലെ പ്രയോജനപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കില് സന്തോഷം!’ -ശ്രീലേഖ കുറിച്ചു.