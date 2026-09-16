ന്യൂദൽഹി: സൗദി അറേബ്യയിലെ പുണ്യനഗരമായ മക്കയ്ക്ക് സമീപം നടന്ന ഡ്രോൺ ആക്രമണ വാർത്തകളിൽ ഭാരതം ‘അഗാധമായ ആശങ്ക’ രേഖപ്പെടുത്തി. മേഖലയിൽ സമാധാനവും സ്ഥിരതയും എത്രയും വേഗം പുനസ്ഥാപിക്കാൻ ഭാരതം ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.
‘മക്കയ്ക്ക് സമീപം നടന്ന ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അഗാധമായ ആശങ്കയുണ്ട്. സൗദി അറേബ്യയുടെ പരമാധികാര പ്രദേശത്തിന് നേരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങളെയും, സാധാരണക്കാരുടെ ജീവനും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്കും ഭീഷണിയാകുന്ന നടപടികളെയും ഭാരതം ശക്തമായി അപലപിക്കുന്നു,’ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വക്താവ് രൺധീർ ജയ്സ്വാൾ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.
ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക പ്രാധാന്യമുള്ള നഗരമായതിനാൽ മക്കയ്ക്ക് സമീപം നടന്ന ഈ സംഭവം അതീവ ഗൗരവകരമാണെന്ന് ജയ്സ്വാൾ പറഞ്ഞു.
‘മേഖലയിൽ സമാധാനവും സ്ഥിരതയും എത്രയും വേഗം പുനസ്ഥാപിക്കപ്പെടുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രത്യാശിക്കുന്നു,’ അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
മക്കയ്ക്ക് സമീപം ഹൂതികളുടെതെന്ന് സംശയിക്കുന്ന ഡ്രോൺ ആക്രമണശ്രമം സൗദി അറേബ്യയുടെ വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനം തടഞ്ഞ് നശിപ്പിച്ചതിന് മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രതികരണം വന്നത്.
വാർഷിക ഹജ്ജ് തീർത്ഥാടനത്തിന്റെ കേന്ദ്രബിന്ദുവായ ഈ പുണ്യനഗരത്തിന് മുകളിലുള്ള നിരോധിത വ്യോമാതിർത്തിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഡ്രോൺ തകർക്കപ്പെട്ടു.
2017 ജൂലൈയിൽ നടന്ന ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ ആക്രമണശ്രമത്തിന് ശേഷം മക്കയെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഹൂതികളുടെ രണ്ടാമത്തെ ശ്രമമാണിതെന്ന് സൗദി സൈനിക വക്താവ് തുർക്കി അൽമാൽക്കി പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.
ഇസ്ലാമിലെ ഏറ്റവും പവിത്രമായ ചില സ്ഥലങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മക്കയിലാണ്; അതിനാൽ മക്കയുടെ സുരക്ഷ ഒരു ‘റെഡ് ലൈൻ’ (ഒരിക്കലും ലംഘിക്കപ്പെടാൻ പാടില്ലാത്ത അതിർത്തി) ആണെന്ന് അൽമാൽക്കി പറഞ്ഞു.
ഇറാൻ അനുകൂല ഹൂതി പോരാളികളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ ഒരാഴ്ച നീണ്ട ആക്രമണ പരമ്പരകൾക്ക് പിന്നാലെയാണ് ഈ സംഭവം; ഈ ആക്രമണങ്ങൾ സൗദി അറേബ്യയെ യുദ്ധത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ വലിച്ചിഴച്ചിരിക്കുകയാണ്.
എന്നിരുന്നാലും, മക്കയെ ലക്ഷ്യമിട്ടെന്ന ആരോപണം ഹൂതി ഉദ്യോഗസ്ഥർ ശക്തമായി നിഷേധിച്ചു.