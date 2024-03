ന്യൂദല്‍ഹി: രാജ്യസഭയിലേക്ക് നാമനിര്‍ദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ട മനുഷ്യസ്‌നേഹിയും എഴുത്തുകാരിയുമായ സുധാ മൂര്‍ത്തിയെ അഭിനന്ദിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. അന്താരാഷ്‌ട്ര വനിതാ ദിനത്തിലെ പ്രഖ്യാപനം ഇന്ത്യയുടെ ‘നാരി ശക്തി’യുടെ ശക്തമായ സാക്ഷ്യമാണെന്നും അദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ഇന്ത്യന്‍ രാഷ്‌ട്രപതി ദ്രൗപതി മുര്‍മു സുധാ മൂര്‍ത്തിയെ രാജ്യസഭയിലേക്ക് നാമനിര്‍ദ്ദേശം ചെയ്തതില്‍ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. സാമൂഹിക പ്രവര്‍ത്തനം, ജീവകാരുണ്യ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍, വിദ്യാഭ്യാസം എന്നിവയുള്‍പ്പെടെ വിവിധ മേഖലകളില്‍ സുധാ മൂര്‍ത്തിയുടെ സംഭാവനകള്‍ അപാരവും പ്രചോദനാത്മകവുമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി അഭിനന്ദിച്ചു.

സാമൂഹ്യ പ്രവര്‍ത്തനം, ജീവകാരുണ്യ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍, വിദ്യാഭ്യാസം എന്നിവയുള്‍പ്പെടെ വിവിധ മേഖലകളില്‍ സുധാ ജിയുടെ സംഭാവനകള്‍ വളരെ വലുതും പ്രചോദനാത്മകവുമാണ്. രാജ്യസഭയിലെ അവളുടെ സാന്നിദ്ധ്യം നമ്മുടെ ‘നാരി ശക്തി’യുടെ ശക്തമായ സാക്ഷ്യമാണ്, നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗധേയം രൂപപ്പെടുത്തുന്നതില്‍ സ്ത്രീകളുടെ ശക്തിയും കഴിവും ഉദാഹരണമാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി എക്‌സില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു.

I am delighted that the President of India has nominated @SmtSudhaMurty Ji to the Rajya Sabha. Sudha Ji's contributions to diverse fields including social work, philanthropy and education have been immense and inspiring. Her presence in the Rajya Sabha is a powerful testament to… pic.twitter.com/lL2b0nVZ8F

— Narendra Modi (@narendramodi) March 8, 2024