ന്യൂദല്‍ഹി: രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള സ്ത്രീശക്തികള്‍ക്ക് അന്താരാഷ്‌ട്ര വനിതാ ദിന ആശംസകള്‍ നേര്‍ന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. ഞങ്ങളുടെ നാരീ ശക്തിയുടെ ധൈര്യം, പ്രതിരോധശേഷി, ശക്തി, എന്നിവയെ ഞങ്ങള്‍ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുകയും വിവിധ മേഖലകളിലെ അവരുടെ നേട്ടങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കുന്നുവെന്നും അദേഹം പ്രതികരിച്ചു.

Greetings on International Women's Day! We salute the strength, courage, and resilience of our Nari Shakti and laud their accomplishments across various fields. Our government is committed to empowering women through initiatives in education, entrepreneurship, agriculture,…

