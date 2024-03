ജാം നഗര്‍: മുകേഷ് അംബാനിയുടെ മകന്റെ പ്രീവെഡ്ഡിംഗ് ആഘോഷച്ചടങ്ങില്‍ ബോളിവുഡ് നടന്‍ ഷാരൂഖ് ഖാന്‍ തെലുങ്കു നടന്‍ രാംചരണിനെ അധിക്ഷേപിച്ചതായി ആരോപണം. നാട്ടു നാട്ടു ഗാനത്തിനൊത്ത് ചുവടുവെയ്‌ക്കാന്‍ രാംചരണിനെ കാണാതായപ്പോള്‍ ‘ഇഡ്ഡലി വട രാംചരണ്‍ നിങ്ങള്‍ എവിടെയാണ്? എന്ന് ഷാരൂഖ് ഖാന്‍ ഉറക്കെ മൈക്കിലൂടെ വിളിച്ചുചോദിച്ചു.

Shahrukh Khan is being insensitive by referring to Ram Charan as "idli," which could be perceived as a racial stereotype against South Indians. SHAME ON YOU @iamsrk#RamCharan pic.twitter.com/kUFRd6fTUj

