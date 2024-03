ജാംനഗര്‍: ഷാരൂഖ് ഖാന്‍ ജയ് ശ്രീറാം വിളിച്ചപ്പോള്‍ സദസ്സില്‍ നിന്നും ഉയര്‍ന്നത് ആര്‍പ്പുവിളിയും നിലയ്‌ക്കാത്ത കയ്യടിയും. മുകേഷ് അംബാനി-നിത അംബാനി ദമ്പതികളുടെ ഇളയമകനായ ആനന്ദ് അംബാനിയുടെ വിവാഹത്തിന് നാല് മാസം മുന്‍പ് നടക്കുന്ന മൂന്ന് ദിവസത്തെ വിവാഹസല്‍ക്കാരത്തിലാണ് ഷാരൂഖ് ഖാന്‍ അതിഥികളെ സംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നതിനിടയില്‍ ‘ജയ് ശ്രീറാം’ വിളിച്ചത്.

Shah Rukh Khan says Jai Shree Ram !

This video should reach Each and Every Leftist/ Islamist 😂😎 pic.twitter.com/fjPnZ7PNfX

— BALA (@erbmjha) March 3, 2024