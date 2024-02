ന്യൂദല്‍ഹി: നിയമജ്ഞന്‍ ഫാലി നരിമാന്റെ നിര്യാണത്തില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി. സാധാരണ പൗരന്മാര്‍ക്ക് നീതി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി ജീവിതം ഉഴിഞ്ഞുവച്ച വ്യക്തിയാണ് ഫാലി എസ്. നരിമാനെന്ന് അദേഹം പറഞ്ഞു.

ഫാലി നരിമാന്‍ ഏറ്റവും മികച്ച നിയമജ്ഞരില്‍ ഒരാളായിരുന്നു. സാധാരണ പൗരന്മാര്‍ക്ക് നീതി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി അദ്ദേഹം തന്റെ ജീവിതം ഉഴിഞ്ഞുവച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിയോഗത്തില്‍ ഞാന്‍ വേദനിക്കുന്നു. എന്റെ ചിന്തകള്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിനും ആരാധകര്‍ക്കും ഒപ്പമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാവിന് ശാന്തി നേരുന്നതായും പ്രധാനമന്ത്രി എക്‌സിലെ പോസ്റ്റില്‍ കുറിച്ചു.

Shri Fali Nariman Ji was among the most outstanding legal minds and intellectuals. He devoted his life to making justice accessible to common citizens. I am pained by his passing away. My thoughts are with his family and admirers. May his soul rest in peace.

