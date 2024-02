ജമ്മു കശ്മീരില്‍ വികസനത്തിന്റെ തേരോട്ടമുയര്‍ത്തി ആദ്യത്തെ എയിംസ് (ഓള്‍ ഇന്ത്യ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കല്‍ സയന്‍സ്) ചൊവ്വാഴ്ച ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. 40 വര്‍ഷത്തിലേറെ ഇന്ത്യയും കശ്മീരും ഒന്നിച്ച് ഭരിച്ചിട്ടും കോണ്‍ഗ്രസ് സര്‍ക്കാരുകള്‍ക്ക് സാധ്യമാക്കാന്‍ കഴിയാത്ത നേട്ടമാണ് മോദി സര്‍ക്കാര്‍ ഇതിലൂടെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി തന്നെയാണ് ജമ്മു കശ്മീരിലെ എയിംസ് രാജ്യത്തിന് സമര്‍പ്പിക്കുക.

പ്രധാനമന്ത്രി മോദി എക്സില്‍ പങ്കുവെച്ച് പോസ്റ്റ് :

Delighted that AIIMS Jammu will be inaugurated tomorrow. This will cater to the healthcare needs of the region and will benefit several people. https://t.co/yF3DQpwMVz

— Narendra Modi (@narendramodi) February 19, 2024