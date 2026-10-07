കാസർഗോഡ്: വന്ദേ മാതരത്തിനെതിരെ ഉയരുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് പിന്നിലെ ശക്തികളെയും ആശയങ്ങളെയും കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് അർലേക്കർ പറഞ്ഞു. ഇന്നലെ ഉണ്ടായ സംഭവം ഒറ്റപ്പെട്ടതല്ലെന്നും ദൽഹി മുതൽ പ്രാദേശികതലം വരെ ഇത്തരം പ്രവണതകൾക്ക് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശക്തികളെക്കുറിച്ച് സമൂഹം ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കേരളയിൽ വന്ദേ മാതരത്തിന്റെ 150-ാം വാർഷികാഘോഷങ്ങളുടെ സമാപനച്ചടങ്ങിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ഗവർണർ. ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി നടന്ന വിവിധ പരിപാടികളുടെ തുടർച്ചയായി വന്ദേ മാതരത്തിന്റെ ചരിത്രവും ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിലെ പങ്കും ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയിലായിരുന്നു ഗവർണറുടെ പ്രസംഗം.
വന്ദേ മാതരത്തിനെതിരെ ചിലർ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചതിൽ മാത്രം വിഷയം ഒതുങ്ങുന്നില്ല. ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾക്ക് പിന്നിലെ ആശയങ്ങളും അവ സമൂഹത്തിൽ എങ്ങനെ പ്രചരിക്കുന്നു എന്നതും പരിശോധിക്കണം. കണ്ടെത്തുക മാത്രമല്ല, ഇത്തരം പ്രവണതകൾ അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള സാമൂഹിക ഇടപെടലും ഉണ്ടാകണമെന്നും ഗവർണർ പറഞ്ഞു. വന്ദേ മാതരത്തിനെതിരായ പ്രതിഷേധം രാജ്യത്തിന്റെ ഐക്യത്തെയും ദേശീയബോധത്തെയും ദുർബലപ്പെടുത്താനുള്ള വലിയ ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന അഭിപ്രായവും അദ്ദേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു.
വന്ദേ മാതരം ഒരു ഗാനം മാത്രമല്ല, ദേശീയബോധത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ്. കൊളോണിയൽ ഭരണത്തിനെതിരെ രാജ്യത്തെ ഒന്നിപ്പിച്ച ശക്തിയായിരുന്നു വന്ദേ മാതരം. മുഴുവൻ ഗാനം ആലപിക്കാതെ ‘വന്ദേ മാതരം’ എന്നു മാത്രം ഉച്ചരിച്ചാൽ പോലും രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ ഒന്നാകുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ദേശീയ ഐക്യമാണ് കൊളോണിയൽ ഭരണത്തിന്റെ അടിത്തറ ഇളക്കിയത്. രാജ്യം ഒന്നിച്ചാൽ ഇന്ത്യയിൽ തുടരുക ദുഷ്കരമാകുമെന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാർ തിരിച്ചറിഞ്ഞുവെന്നും ഗവർണർ പറഞ്ഞു.
വന്ദേ മാതരം രാജ്യത്തിന്റെ ജനമനസ്സിൽ രാജ്യത്തോടും രാഷ്ട്രത്തോടുമുള്ള വികാരം ഉണർത്തി. 1947-ൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ രാജ്യം വിട്ടുപോയതിന് പിന്നിൽ ഇത്തരം ദേശീയബോധം വളർത്തിയ നിരവധി സംഭവങ്ങൾക്കും പങ്കുണ്ട്. വന്ദേ മാതരത്തിന്റെ ശക്തിയും ചരിത്രത്തിലെ അതിന്റെ പങ്കും പുതിയ തലമുറ തിരിച്ചറിയണം.
വന്ദേ മാതരത്തിന്റെ ചരിത്രം പ്രസംഗങ്ങളിൽ മാത്രം ഒതുക്കാതെ സമഗ്രമായ ഗവേഷണത്തിലൂടെ രേഖപ്പെടുത്തണമെന്നും ഗവർണർ പറഞ്ഞു. ബങ്കിംചന്ദ്ര ചട്ടോപാധ്യായ വന്ദേ മാതരം രചിക്കാനിടയായ സാഹചര്യം എന്തായിരുന്നു, എന്താണ് അദ്ദേഹത്തെ അതിന് പ്രേരിപ്പിച്ചത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണം. രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ വന്ദേ മാതരത്തെ രാജ്യത്തിന്റെ ഗാനമായി വിശേഷിപ്പിച്ചതിന്റെ പശ്ചാത്തലവും ഗവേഷണവിധേയമാക്കണം.
ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗവേഷണം പുസ്തകരൂപത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കണം. ഒരു പ്രസംഗം കേട്ട് അവസാനിക്കുന്നതല്ല, ചരിത്രപരമായ വസ്തുതകളും വിവിധ അഭിപ്രായങ്ങളും പഠനങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആധികാരിക രേഖയായി അത് ഭാവിതലമുറയ്ക്ക് കൈമാറണം. വന്ദേ മാതരത്തിന്റെ ആറു ശ്ലോകങ്ങളാണോ, അതിൽ രണ്ട് ശ്ലോകങ്ങൾ മാത്രമാണോ ആലപിക്കുന്നത് എന്ന ചർച്ചയിൽ മാത്രം വിഷയം ഒതുങ്ങരുത്. അതിന് പിന്നിലെ ഭാവവും ആത്മാവും ദേശീയബോധവുമാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
വന്ദേ മാതരത്തിനെതിരെ ഉയരുന്ന സമീപനങ്ങളിൽ വേദനയുണ്ടെന്നും ഗവർണർ പറഞ്ഞു. ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കേരളത്തിൽ വന്ദേ മാതരം ആലപിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന നിലപാടുണ്ടായിരുന്ന കോടതി വിധിയും ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വന്ദേ മാതരം ആലപിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഇത്തരം സമീപനങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് സമൂഹം ചിന്തിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
വന്ദേ മാതരം സംബന്ധിച്ച ചർച്ച സെമിനാർ ഹാളിന്റെയോ ലൈബ്രറിയുടെയോ നാലുചുവരികൾക്കുള്ളിൽ ഒതുങ്ങരുത്. അയൽക്കാരുമായും സഹപ്രവർത്തകരുമായും സമൂഹത്തിലെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളുമായും ഇതേക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കണം. രാജ്യത്തിന്റെ സ്ഥാപനങ്ങളെയും പാരമ്പര്യങ്ങളെയും ദുർബലപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങളെക്കുറിച്ച് ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
വന്ദേ മാതരം ഒരിക്കൽ രാജ്യത്തെ ഒന്നിപ്പിച്ച ദേശീയ ഉണർവ് വീണ്ടും സൃഷ്ടിക്കേണ്ട സമയമാണിത്. ‘ഏക ഭാരത്, ശ്രേഷ്ഠ ഭാരത്’ എന്ന ആശയത്തിലൂടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഐക്യം ശക്തിപ്പെടുത്താൻ എല്ലാവരും പങ്കാളികളാകണം. രാജ്യം ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്നാൽ ആർക്കും അതിനെ വെല്ലുവിളിക്കാനാകില്ലെന്നും ഗവർണർ പറഞ്ഞു.
വന്ദേ മാതരത്തിന്റെ ആറു ശ്ലോകങ്ങളുടെയും അർഥം തനിക്ക് പൂർണമായി അറിയില്ലെന്നും സംസ്കൃതവും ബംഗാളിയും തനിക്ക് ആഴത്തിൽ അറിയില്ലെന്നും ഗവർണർ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ വന്ദേ മാതരം തന്റെ മനസ്സിലും ചിന്തയിലും ഹൃദയത്തിലും സൃഷ്ടിച്ച ദേശീയബോധത്തിന് അതിരുകളില്ല. ആ വികാരം ആർക്കും ഇല്ലാതാക്കാനാകില്ല.
വന്ദേ മാതരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ ദേശീയ ഉണർവിന്റെ ഭാഗമാകുകയാണ് ഓരോരുത്തരുടെയും ഉത്തരവാദിത്വം. ഭാവിയിൽ മക്കൾ ഇതേക്കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ, വീട്ടിലിരുന്ന് എല്ലാം നോക്കിക്കണ്ട ഒരാളായിരുന്നില്ലെന്നും ഈ മുന്നേറ്റത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നുവെന്നും അഭിമാനത്തോടെ പറയാൻ കഴിയണം. ഇതാണ് വന്ദേ മാതരം നൽകുന്ന സന്ദേശമെന്നും ഗവർണർ പറഞ്ഞു.