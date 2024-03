ന്യൂദല്‍ഹി: ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ മഥുരയില്‍ കങ്കണ റണാവത്ത് സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയായേക്കും എന്ന അഭ്യൂഹങ്ങള്‍ തള്ളി, നടി ഹേമമാലിനിക്ക് തന്നെ സീറ്റ് നല്‍കി ബിജെപി. 2014ലും 2019ലും ഹേമമാലിനി വിജയിച്ച മണ്ഡലമാണ് മഥുര. ഈയിടെ മഥുരയിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളില്‍ കങ്കണ സന്ദര്‍ശിച്ചതോടെ മഥുരയില്‍ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയാകുമെന്ന് ചില അഭ്യൂഹങ്ങള്‍ ഉയര്‍ന്നിരുന്നു.

2014ല്‍ ആര്‍എല്‍ഡിയുടെ മഥുരയിലെ സിറ്റിംഗ് എംപിയായ ജയന്ത് ചൗധരിയെ കെട്ടുകെട്ടിച്ച് മഥുര പിടിച്ചെടുക്കുകയായിരുന്നു ഹേമമാലിനി. അന്ന് 3,30,743 വോട്ടുകള്‍ക്കാണ് ഹേമമാലിനി ജയിച്ചത്. 2019ല്‍ ആര്‍എല്‍ഡിയുടെ കുന്‍വാര്‍ നരേന്ദ്രസിങ്ങിനെ 2,93471 വോട്ടുകള്‍ക്ക് തോല്‍പിച്ചു.

Pranams first to my lord of Vrindavan🙏Thank you Modi ji, Amit Shah ji, Nadda ji for selecting me to contest from Mathura for a 3rd term🙏 I will try to live up to your expectations by executing interesting plans I have for my constituency, some of which are almost halfway… pic.twitter.com/SwU21h0T9B

— Hema Malini (@dreamgirlhema) March 2, 2024