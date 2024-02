മുംബൈ: മകന്‍ അനന്ത് അംബാനിയുടെ വിവാഹത്തിന് മുന്‍പ് ഗുജറാത്തിലെ ജാം നഗറില്‍ 14 ക്ഷേത്രങ്ങള്‍ നിര്‍മ്മിച്ച് മുകേഷ് അംബാനി കുടുംബം. ജാം നഗറില്‍ ഇപ്പോള്‍ അംബാനി കുടുംബത്തിന്റെ വകയായ ക്ഷേത്രസമുച്ചയത്തോട് ചേര്‍ന്നാണ് പുതിയ 14 ക്ഷേത്രങ്ങള്‍ നിര്‍മ്മിച്ചത്. ഭാരതത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക പാരമ്പര്യവും ആത്മീയപൈതൃകവും ഒന്നിക്കുന്നവയാണ് ഈ ക്ഷേത്രങ്ങള്‍. റിലയന്‍സ് ഫൗണ്ടേഷന്‍ സ്ഥാപക കൂടിയായ നിത അംബാനിയാണ് ഈ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ നിര്‍മ്മാണമേല്‍നോട്ടം വഹിച്ചത്. ജാം നഗറിലെ മോടികവ്ടിയില്‍ ക്ഷേത്രങ്ങള്‍ സന്ദര‍്ശിക്കുന്ന നിത അംബാനിയുടെ പ്രത്യേക വീഡിയോയും പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്

Ambani Family facilitate construction of 14 temples in Jamnagar ahead of Anant Ambani-Radhika Merchant wedding

Reliance Foundation Chairperson Nita Ambani shares a glimpse into the work and thought process of the sculptors bringing art to life#RadhikaMerchant #AnantAmbani pic.twitter.com/u0RFohb20K

— ET NOW (@ETNOWlive) February 25, 2024