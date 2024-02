ന്യൂദല്‍ഹി: മുന്‍ പ്രധാനമന്ത്രിമാരായ നരസിംഹ റാവു, ചൗധരി ചരണ്‍ സിംഗ്, കാര്‍ഷിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്‍ എം എസ് സ്വാമിനാഥന്‍ എന്നിവര്‍ക്ക് ഇന്ത്യയുടെ പരമോന്നത സിവിലിയന്‍ ബഹുമതിയായ ഭാരതരത്‌ന നല്‍കി ആദരിക്കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പ്രഖ്യാപിച്ചു. മുന്‍ ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയായ എല്‍.കെ. അദ്വാനിക്കും ബിഹാര്‍ മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയായ കര്‍പൂരി താക്കൂറിനു ദിവസങ്ങള്‍ക്കു മുന്നേ ഭാരതരത്‌ന പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

ഭാരതരത്‌ന ലഭിക്കുന്ന ആദ്യ മലയാളി കൂടിയാണ് കാര്‍ഷിക ശാസ്ത്രജ്ഞനും ആഗോള തലത്തില്‍ ഹരിത വിപ്ലവത്തിന്റെ നേതാവുമായ എം.എസ്. സ്വാമിനാഥന്‍. മലയാളിയായ എംജിആറിന് നേരത്തെ ഭാരതരത്‌ന ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്ങിലും അദേഹത്തിന്റെ ജനനവും നാടും സംബന്ധിച്ച് ചര്‍ച്ചകള്‍ ഇന്നും നിലനില്‍ക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ മലയാളി എന്ന നിലയ്‌ക്ക് ഇന്ത്യയുടെ പരമോന്നത സിവിലിയന്‍ ബഹുമതി നേടുന്ന ആദ്യ വ്യക്തികൂടിയാണ് സ്വാമിനാഥന്‍.

കൃഷിയിലും കര്‍ഷക ക്ഷേമത്തിലും നമ്മുടെ രാഷ്‌ട്രത്തിന് നല്‍കിയ മഹത്തായ സംഭാവനകളെ മാനിച്ച്, ഡോ. എം.എസ്. സ്വാമിനാഥന് ഭാരത സര്‍ക്കാര്‍ ഭാരതരത്‌ന നല്‍കി ആദരിക്കുന്നത് അത്യന്തം സന്തോഷകരമായ കാര്യമാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ സമയങ്ങളില്‍ ഇന്ത്യയെ കാര്‍ഷികമേഖലയില്‍ സ്വയംപര്യാപ്തത കൈവരിക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്നതില്‍ അദ്ദേഹം നിര്‍ണായക പങ്കുവഹിക്കുകയും ഇന്ത്യന്‍ കൃഷിയെ നവീകരിക്കുന്നതിനുള്ള മികച്ച ശ്രമങ്ങള്‍ നടത്തുകയും ചെയ്തു.

നിരവധി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കിടയില്‍ പഠനത്തിനും ഗവേഷണത്തിനും പ്രോത്സാഹനവും ഒരു നവീകരണക്കാരനും ഉപദേഷ്ടാവും എന്ന നിലയിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമൂല്യമായ പ്രവര്‍ത്തനം ഞങ്ങള്‍ തിരിച്ചറിയുന്നു. ഡോ. സ്വാമിനാഥന്റെ ദീര്‍ഘവീക്ഷണമുള്ള നേതൃത്വം ഇന്ത്യന്‍ കൃഷിയെ മാറ്റിമറിക്കുക മാത്രമല്ല, രാജ്യത്തിന്റെ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയും സമൃദ്ധിയും ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്തു. എനിക്ക് അടുത്തറിയാവുന്ന ഒരാളായിരുന്നു അദ്ദേഹം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്‍ക്കാഴ്ചകള്‍ക്കും ഇന്‍പുട്ടുകള്‍ക്കും ഞാന്‍ എപ്പോഴും വില കല്പിച്ചിരുന്നുവെന്നും മോദി കുറിച്ചു.

It is a matter of immense joy that the Government of India is conferring the Bharat Ratna on Dr. MS Swaminathan Ji, in recognition of his monumental contributions to our nation in agriculture and farmers' welfare. He played a pivotal role in helping India achieve self-reliance in

നമ്മുടെ മുന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി പി.വി. നരസിംഹ റാവു ഗാരുവിന് ഭാരതരത്‌ന നല്‍കി ആദരിക്കുമെന്ന് പങ്കുവെക്കുന്നതില്‍ സന്തോഷമുണ്ട്. ഒരു വിശിഷ്ട പണ്ഡിതനും രാഷ്‌ട്രതന്ത്രജ്ഞനുമായി, നരസിംഹ റാവു ഇന്ത്യയെ വിവിധ തലങ്ങളില്‍ വിപുലമായ സേവനമാണ് നടത്തിയത്. ആന്ധ്രാപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി, കേന്ദ്രമന്ത്രി, പാര്‍ലമെന്റ്, നിയമസഭാംഗം എന്നീ നിലകളില്‍ വര്‍ഷങ്ങളോളം അദ്ദേഹം ചെയ്ത പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ പേരില്‍ അദ്ദേഹം ഒരുപോലെ സ്മരിക്കപ്പെടുന്നുവെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞു.

അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദീര്‍ഘവീക്ഷണമുള്ള നേതൃത്വം ഇന്ത്യയെ സാമ്പത്തികമായി മുന്നേറുന്നതില്‍ നിര്‍ണായക പങ്കുവഹിച്ചു, രാജ്യത്തിന്റെ അഭിവൃദ്ധിക്കും വളര്‍ച്ചയ്‌ക്കും ശക്തമായ അടിത്തറ പാകി. നരസിംഹ റാവു ഗാരുവിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി പദത്തില്‍ ഇന്ത്യയെ ആഗോള വിപണിയിലേക്ക് തുറന്ന് സാമ്പത്തിക വികസനത്തിന്റെ ഒരു പുതിയ യുഗം വളര്‍ത്തിയെടുത്ത സുപ്രധാന നടപടികളാല്‍ അടയാളപ്പെടുത്തി.

കൂടാതെ, ഇന്ത്യയുടെ വിദേശനയം, ഭാഷ, വിദ്യാഭ്യാസം എന്നീ മേഖലകളിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഭാവനകള്‍, നിര്‍ണായകമായ പരിവര്‍ത്തനങ്ങളിലൂടെ ഇന്ത്യയെ നയിക്കുക മാത്രമല്ല, അതിന്റെ സാംസ്‌കാരികവും ബൗദ്ധികവുമായ പൈതൃകത്തെ സമ്പന്നമാക്കുകയും ചെയ്ത നേതാവെന്ന നിലയില്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബഹുമുഖ പാരമ്പര്യത്തിന് അടിവരയിടുന്നുവെന്നും മോദി വ്യക്തമാക്കി.

Delighted to share that our former Prime Minister, Shri PV Narasimha Rao Garu, will be honoured with the Bharat Ratna.

As a distinguished scholar and statesman, Narasimha Rao Garu served India extensively in various capacities. He is equally remembered for the work he did as

