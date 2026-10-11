ന്യൂദൽഹി: ദൽഹിയിലെ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കും രാഷ്ട്രീയ വാചാടോപങ്ങൾക്കും ഇടയിൽ, മുൻ ഐപിഎസ് ഓഫീസർ കിരൺ ബേദി വക്താക്കൾക്കും പൊതുചർച്ചകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്കും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. വക്താക്കൾ സംയമനം പാലിക്കണമെന്ന് അവർ അഭ്യർത്ഥിച്ചു. പ്രതിഷേധിക്കാനും ആവശ്യങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാനും എല്ലാവർക്കും അവകാശമുണ്ടെന്നും എന്നാൽ വിയോജിപ്പിന്റെ പേരിൽ ഒരാളെ അപമാനിക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. പൊതുചർച്ചകളിൽ ബഹുമാനവും മാന്യതയും നിലനിർത്തേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ എക്സിലെ ഒരു പോസ്റ്റിൽ കിരൺ ബേദി ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.
വിയോജിപ്പുകൾ ഉണ്ടാകാം, പക്ഷേ അനാദരവ് ഉണ്ടാകരുത്
തന്റെ പോസ്റ്റിൽ കിരൺ ബേദി എല്ലാ വക്താക്കളോടും പൊതുചർച്ചകളിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരോടും അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരോട് ബഹുമാനം നിലനിർത്തണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നും അധ്യാപകരിൽ നിന്നും നാം പഠിക്കുന്ന ആദ്യകാല മൂല്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ബഹുമാനം എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. വിയോജിപ്പ് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ സ്വാഭാവിക ഭാഗമാണ്. ആളുകൾക്ക് അവരുടെ പരാതികൾ പ്രകടിപ്പിക്കാനും അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാനും കഴിയും. എന്നിരുന്നാലും, അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭാഷയിൽ മാന്യത നിലനിർത്തേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. മുതിർന്നവരോടുള്ള ബഹുമാനം നിലനിർത്തേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം അവർ പ്രത്യേകം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. ബേദിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, ഒരാളുടെ അഭിപ്രായത്തോട് വിയോജിക്കുന്നത് അവരോട് അനാദരവോടെ പെരുമാറണമെന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല എന്നാണ്.
നമ്മുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ നിന്ന് യുവതലമുറ പഠിക്കുന്നു
പൊതു വേദികളിലും മാധ്യമങ്ങളിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷയെക്കുറിച്ചും മുൻ ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു. മാധ്യമങ്ങളിൽ ആവർത്തിച്ച് അപമാനകരമായ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുറ്റകരവും അസ്വസ്ഥത ഉളവാക്കുന്നതുമാണെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. അതിന്റെ ആഘാതം ഉൾപ്പെട്ട വ്യക്തികളിൽ മാത്രമല്ല, സമൂഹത്തിലും സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു. പൊതുജീവിതത്തിൽ സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളെ യുവതലമുറ നിരീക്ഷിക്കുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് കിരൺ ബേദി ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. അവരുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ നിന്നാണ് അവർ പഠിക്കുന്നത്. തൽഫലമായി, വക്താക്കളുടെയും പൊതുസംവാദത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരുടെയും വാക്കുകളിലും പെരുമാറ്റത്തിലും സംയമനം പാലിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം വർദ്ധിക്കുന്നു.
ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ഉത്തരവാദിത്തവും ആവശ്യമാണ്
ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടൊപ്പം നിയന്ത്രണവും ഉൾപ്പെടുമെന്ന് കിരൺ ബേദി പറഞ്ഞു. ഒരാളുടെ നിലപാട് ശക്തമായി പ്രകടിപ്പിക്കാൻ അധിക്ഷേപകരമായ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതില്ല. അതുപോലെ, ഒരാളെ വിമർശിക്കാൻ വേണ്ടി അപമാനിക്കുന്നതും ശരിയായ രീതിയല്ല. എല്ലാ വക്താക്കളും തങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുമ്പോൾ മാന്യതയും അന്തസ്സും പാലിക്കണമെന്ന് അവർ അഭ്യർത്ഥിച്ചു. ശക്തമായ വാദങ്ങളും മാന്യമായ ഭാഷയും ഉപയോഗിച്ച് ഒരാളുടെ നിലപാട് ഫലപ്രദമായി അവതരിപ്പിക്കാമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു.
പൊതുചർച്ചയിൽ മാന്യത പാലിക്കാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുക
കിരൺ ബേദിയുടെ സന്ദേശം വ്യക്തമാണ്. രാഷ്ട്രീയ, പൊതു സംവാദങ്ങളിൽ അഭിപ്രായ സംഘർഷങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം, പക്ഷേ സംഭാഷണത്തിന്റെ നിലവാരം താഴ്ത്തരുത്. ഒരു ജനാധിപത്യത്തിൽ, വൈവിധ്യമാർന്ന വീക്ഷണങ്ങൾക്ക് ഇടം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. പരസ്പര ബഹുമാനം നിലനിർത്തുന്നതും ഒരുപോലെ പ്രധാനമാണ്. പരസ്പര ബഹുമാനം, മാന്യത, ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള പൊതു സംവാദം എന്നിവയുടെ മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ അവർ ജനങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു.