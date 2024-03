ബെംഗളൂരു: കര്‍ണാടക നിയമസഭയിൽ പാകിസ്ഥാന്‍ അനുകൂല മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചതായി ഫോറന്‍സിക് പരിശോധനഫലം പുറത്തുവന്നതായി കര്‍ണ്ണാടക ആഭ്യന്തരമന്ത്രി സമ്മതിച്ടിട്ടും ആരും പാകിസ്ഥാന്‍ സിന്ദാബാദ് വിളിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് നിഷേധിച്ച് ആള്‍ട്ട് ന്യൂസ് ഉടമ മുഹമ്മദ് സുബൈര്‍. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ വ്യാജവാര്‍ത്തകള്‍ കണ്ടുപിടിക്കുന്നയാള്‍ എന്ന അവകാശവാദത്തോടെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന മുഹമ്മദ് സുബൈര്‍ മോദിവിരുദ്ധ-ബിജെപി വിരുദ്ധ പ്രചാരകന്‍ കൂടിയാണ്.

കര്‍ണ്ണാടക നിയമസഭയില്‍ പാകിസ്ഥാന്‍ സിന്ദാബാദ് വിളിച്ചതായി ബിജെപി ആരോപിച്ച അന്ന് മുതല്‍ അതിനെ നിഷേധിക്കുകയാണ് മുഹമ്മദ് സുബൈര്‍. ഇപ്പോള്‍ ഇതിന്റെ വീഡിയോ പരിശോധിച്ച് പാകിസ്ഥാന്‍ സിന്ദാബാദ് വിളിച്ചതായി ഫോറന്‍സിക് ലാബ് റിപ്പോര്‍ട്ട് പുറത്തുവന്നിട്ടും ആള്‍ട്ട് ന്യൂസിന്റെ ഉടമ മുഹമ്മദ് സുബൈര്‍ തന്റെ വാദങ്ങളില്‍ ഉറച്ചുനില്‍ക്കുകയാണ്. പാകിസ്ഥാന്‍ സിന്ദാബാദ് എന്ന് ആരും വിളിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണും നാസിര്‍ ഹുസൈന്‍ സിന്ദാബാദ് എന്നാണ് വിളിച്ചതെന്നുമാണ് മുഹമ്മദ് സുബൈറിന്റെ വാദം.

Karnataka Police has arrested 3 individuals for allegedly raising 'Pakistan Zindabad' slogans in Vidhana Soudha. The Home Minister has also given a statement confirming that Pro-Pakistan sloganeering were raised.

