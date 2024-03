ബോളിവുഡിലെ മുതിർന്ന നടിയായ, തൊണ്ണൂറുകാരിയായ വൈജയന്തിമാല അവതരിപ്പിച്ച ക്ലാസിക്കൽ നൃത്തമാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലാകുന്നത്. ചുവന്ന സാരിയിൽ ഭരതനാട്യം അവതരിപ്പിക്കുന്ന നടി നൃത്തം ആസ്വദിച്ച് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോയുടെ താഴെ നിരവധി കമന്റുകളാണ് ആരാധകരും ഭക്തരും ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അയോധ്യ രാമക്ഷേത്രത്തിലെ ‘രാഗ് സേവ’ എന്ന പരിപാടിയിലാണ് ഇവർ നൃത്തം അവതരിപ്പിച്ചത്.

This is best example of sanatan dharm a❤️

Why our ancestors say bhakti have a Divine power.

90 year old woman performing dance 🩰 its a miracle of Bhakti ❤️#Vyjayanthimala #Ayodhya #RamMandir#LPGCylinder#Vina2024#Israel #Bitcoin#anantambaniweddingpic.twitter.com/SAtBJZaGFv

— VIKAS JHA (@vikasnisu_007) March 1, 2024